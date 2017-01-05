Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 14:03

Reina'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristin uyruÄŸu belli oldu

reina saldÄ±rÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Uygur uyruklu olabileceÄŸi ihtimalinin yÃ¼ksel olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, A Haber'deki canlÄ± yayÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de düzenlenen saldÄ±rÄ±, Ä°ncirlik'teki koalisyon varlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu hafta gerçekleÅŸtireceÄŸi Irak ziyareti konusunda ÅŸunlarÄ± söyledi:

*Ä°stanbul saldÄ±rganÄ±nÄ±n kimliÄŸi, muhtemel olabileceÄŸi yerler ve baÄŸlantÄ±larÄ± belirlendi.

*SaldÄ±rganÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber, daha çok yurt içindeki operasyonlardan netice alÄ±nmasÄ± muhtemel

*SaldÄ±rgan muhtemelen bir Uygur, ama uyruÄŸu konusunda bir ÅŸey söylemek istemiyorum

*SaldÄ±rÄ±yÄ± fiilen tek kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar, ama yardÄ±m edenler olabilir.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen hain saldÄ±rÄ±yÄ± yaÅŸayan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±.


Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Patlamada 2 kiÅŸi ÅŸehit olurken, 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.


Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor diyen baro baÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Sosyal medyada "Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor" demesi Ã¼zerine hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulan Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ã–zcan, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± yineledi.