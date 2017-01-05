Reina'yÄ± kana bulayan terÃ¶ristin uyruÄŸu belli oldu

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n Uygur uyruklu olabileceÄŸi ihtimalinin yÃ¼ksel olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, A Haber'deki canlÄ± yayÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de düzenlenen saldÄ±rÄ±, Ä°ncirlik'teki koalisyon varlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bu hafta gerçekleÅŸtireceÄŸi Irak ziyareti konusunda ÅŸunlarÄ± söyledi:

*Ä°stanbul saldÄ±rganÄ±nÄ±n kimliÄŸi, muhtemel olabileceÄŸi yerler ve baÄŸlantÄ±larÄ± belirlendi.

*SaldÄ±rganÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±na kaçma ihtimalini yok saymamakla beraber, daha çok yurt içindeki operasyonlardan netice alÄ±nmasÄ± muhtemel

*SaldÄ±rgan muhtemelen bir Uygur, ama uyruÄŸu konusunda bir ÅŸey söylemek istemiyorum

*SaldÄ±rÄ±yÄ± fiilen tek kiÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar, ama yardÄ±m edenler olabilir.