Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 15:57

FlaÅŸ Ä°zmir'deki patlamanÄ±n ardÄ±ndan 1 terÃ¶rist aranÄ±yor

flaÅŸ haber

Ä°zmir'de meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan 2 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi 1 terÃ¶rist ise hala aranÄ±yor

Ä°zmir Adliyesi yakÄ±nlarÄ±nda bugün yaÅŸanan patlamanÄ±n ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. AA'nÄ±n haberine göre çatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise aranÄ±yor.Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir ÅŸüpheliyle ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu arada, patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerin yakÄ±nÄ±nda ÅŸüpheli bir paketin daha olduÄŸu öÄŸrenildi.Bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

 
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