Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± 2 kiÅŸi ÅŸehit oldu

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araÃ§ patlamasÄ± sonucu biri polis 2 kiÅŸi ÅŸehit olurken, 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± önünde bir araçta patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ä°zmir Adliyesi önünde gerçekleÅŸen patlamanÄ±n, gelen ilk bilgilere göre bombalÄ± araç nedeniyle gerçekleÅŸtiÄŸi iddia edildi. DHA muhabiri uzan namlulu silahlÄ± bir teröristin cesedinin olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Bölgede iki terörist olduÄŸu, birinin öldürüldüÄŸü, diÄŸeriyle çatÄ±ÅŸmanÄ±n sürdüÄŸü iddia edildi. Ä°lerleyen dakikalarda ise 2. terörist de öldürüldü. 1 terörist ise aranÄ±yor.

POLÄ°S ARACI ARAMAK Ä°STEDÄ°, ÇATIÅžMA ÇIKTI

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Polis aracÄ± durdurup aramak istedi, çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Maalesef, bir polisimiz ve bir müÅŸabirimiz ÅŸehit oldu. Teröristler ölü ele geçirildi. YanlarÄ±nda 8 el bombasÄ±, tüfek, 8 roketatar, 2 kaleÅŸnikof bulundu." dedi.

BÄ°RÄ° POLÄ°S Ä°KÄ° ÅžEHÄ°T, 7 KÄ°ÅžÄ° DE YARALI

Ä°zmir'de bombalÄ± araç saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 polis memuruyla, 1 mübaÅŸirin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi. Patlamada 3'ü polis, 4'ü sivil 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.

TERÖRÄ°STLERDEN BÄ°RÄ° SALDIRI ANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

CNN Türk'e baÄŸlanan DHA muhabiri Taylan YÄ±ldÄ±rÄ±m da uzan namlulu silahlÄ± bir teröristin cesedinin olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±. Bu teröristin saldÄ±rÄ± anÄ±nda öldüÄŸü öÄŸrenildi. Bu bilginin ardÄ±ndan 2 teröristle çatÄ±ÅŸmanÄ±n sürdüÄŸü bilgisi geldi.

2. TERÖRÄ°ST DE ÖLDÜRÜLDÜ

Ä°lerleyen dakikalarda ise polisle çatÄ±ÅŸmaya giren 2. terörist de öldürüldü. Öldürülen teröristin fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

TRAFÄ°K AKIÅžI KESÄ°LDÄ°, POLÄ°S 1 ÅžÜPHELÄ°YÄ° ARIYOR

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir ÅŸüpheliyle ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Bu arada, patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerin yakÄ±nÄ±nda ÅŸüpheli bir paketin daha olduÄŸu öÄŸrenildi.Bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ADLÄ°YE ÇALIÅžANLARI BIRAKILMIYOR

Öte yandan adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ± güvenlik tedbirleri nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸanlar adliye içindeki güvenli bölgelere götürüldü.