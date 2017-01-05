Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:01

Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler


Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Patlamada 2 kiÅŸi ÅŸehit olurken, 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± önünde hakim ve savcÄ± giriÅŸinde bir araçta patlama meydana geldi. DoÄŸan Haber AjansÄ± patlamanÄ±n bomba yüklü araçla gerçekleÅŸtirildiÄŸi bildirdi. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinden de ilk görüntüler gelmeye baÅŸladÄ±.

Ä°KÄ° TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ, BÄ°RÄ° ARANIYOR

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. Ä°zmir'deki patlamanÄ±n ardÄ±ndan 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen hain saldÄ±rÄ±yÄ± yaÅŸayan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±.


Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor diyen baro baÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Sosyal medyada "Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor" demesi Ã¼zerine hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulan Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ã–zcan, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± yineledi.


Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± 2 kiÅŸi ÅŸehit oldu

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde bir araÃ§ patlamasÄ± sonucu biri polis 2 kiÅŸi ÅŸehit olurken, 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.