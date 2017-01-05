Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Patlamada 2 kiÅŸi ÅŸehit olurken, 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Ä°zmir Adliyesi C KapÄ±sÄ± önünde hakim ve savcÄ± giriÅŸinde bir araçta patlama meydana geldi. DoÄŸan Haber AjansÄ± patlamanÄ±n bomba yüklü araçla gerçekleÅŸtirildiÄŸi bildirdi. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinden de ilk görüntüler gelmeye baÅŸladÄ±.

Ä°KÄ° TERÖRÄ°ST ÖLDÜRÜLDÜ, BÄ°RÄ° ARANIYOR

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. Ä°zmir'deki patlamanÄ±n ardÄ±ndan 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. Bölgede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.