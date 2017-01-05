Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor diyen baro baÅŸkanÄ±ndan flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Sosyal medyada "Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor" demesi Ã¼zerine hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunulan Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Ã–zcan, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± yineledi.

Ä°zmir Barosu BaÅŸkanÄ± AydÄ±n Özcan, patlamanÄ±n ardÄ±ndan baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± CNN Türk'te ÅŸunlarÄ± söyledi: "PatlamanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi kapÄ±dan sadece hâkim ve savcÄ±lar deÄŸil, vatandaÅŸlar da giriyor. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± güvenli, bölgelere ulaÅŸtÄ±rmak için çalÄ±ÅŸma yapÄ±yoruz. Adliye içindekiler güvenlik amacÄ±yla ÅŸu an dÄ±ÅŸarÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±yor. DoÄŸru da yapÄ±lÄ±yor. VatandaÅŸlar ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z özellikle baro birimimize sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± biliyoruz. Birkaç gün önce Ä°zmir'de neden bomba patlamÄ±yor diye paylaÅŸÄ±mlar vardÄ±. Biz suç duyurusunda bulunmuÅŸtuk. Adeta hedef gösterilmiÅŸtik. Son derece üzgünüz. Can kaybÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. YaralÄ± vatandaÅŸlara saÄŸlÄ±klar diliyoruz."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUÅžTU

Ä°zmir Barosu, 10 AralÄ±k'ta Ä°stanbul'daki patlama sonrasÄ± sosyal medya üzerinden 'Neden Ä°zmir'de patlama olmuyor?', 'Yoksa gavur gavura rahat rahat yaÅŸÄ±yorlar mÄ±?' ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±mlarda bulunan E.Åž. hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunmuÅŸtu.Ä°zmir Barosu'nun suç duyurusu dilekçesinde "Türkiye, BeÅŸiktaÅŸ'ta gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehitlerini henüz uÄŸurlarken, birlik ve beraberlik içerisinde yaralarÄ±n sarÄ±lmasÄ± gereken ÅŸu günlerde, E.Åž. adÄ±nda bir sosyal medya kullanÄ±cÄ±sÄ± açÄ±kça halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik etmekte, aÅŸaÄŸÄ±lamakta ve nefret suçu iÅŸlemektedir." denilerek, adÄ± geçenin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±n TCK'nÄ±n 216. maddesinde ifade edilen 'halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama' suçunun unsurlarÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu ifade edildi.Åžüphelinin ifadelerinin açÄ±kça ÅŸiddet içerdiÄŸi belirtilen dilekçede, "DüÅŸünce özgürlüÄŸünün demokratik toplumlardaki mutlak sÄ±nÄ±rÄ± ise 'ÅŸiddet'tir. Bu ifadeler aynÄ± zamanda kamu barÄ±ÅŸÄ± açÄ±sÄ±ndan açÄ±k ve yakÄ±n bir tehlike oluÅŸturmakta, ÅŸiddete doÄŸrudan hedef gösterme amacÄ± ve sonucu taÅŸÄ±maktadÄ±r" denilerek, ÅŸüphelinin halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik veya aÅŸaÄŸÄ±lama, hakaret ve TCK'nin ilgili diÄŸer maddeleri ile re'sen araÅŸtÄ±rma sonucu çÄ±kacak diÄŸer suç maddeleri gereÄŸince hakkÄ±nda soruÅŸturma yürütülerek kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep edilmiÅŸti.