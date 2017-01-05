Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:09

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle anlattÄ±


Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen hain saldÄ±rÄ±yÄ± yaÅŸayan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±.

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± önünde hakim ve savcÄ±larÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± noktada bomba yüklü araçlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da en az 3 kiÅŸi yaralandÄ±. 1 terörist de patlama noktasÄ±nda öldürüldü. Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± "Biz arabayla köÅŸeyi dönüyorduk. ArkamÄ±zdaki araba patladÄ±. Biz aracÄ±n içinden dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k kendimizi. KapÄ±dan inince patlama gerçekleÅŸti. Bizim emniyet güçlerimiz canlÄ± bombaya ateÅŸ etti" dedi.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±