GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen hain saldÄ±rÄ±yÄ± yaÅŸayan gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korku dolu anlarÄ± anlattÄ±.

Ä°zmir Adliyesi C kapÄ±sÄ± önünde hakim ve savcÄ±larÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± noktada bomba yüklü araçlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±da en az 3 kiÅŸi yaralandÄ±. 1 terörist de patlama noktasÄ±nda öldürüldü. Bir görgü tanÄ±ÄŸÄ± "Biz arabayla köÅŸeyi dönüyorduk. ArkamÄ±zdaki araba patladÄ±. Biz aracÄ±n içinden dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±k kendimizi. KapÄ±dan inince patlama gerçekleÅŸti. Bizim emniyet güçlerimiz canlÄ± bombaya ateÅŸ etti" dedi.