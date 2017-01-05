Polisin dikkati Ä°zmir'de daha bÃ¼yÃ¼k facianÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nledi

Ä°zmir'de patlamadan hemen Ã¶nce polisin terÃ¶ristleri fark etmesiyle saldÄ±rÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi engellendi.

Ä°zmir Adliyesi'nin hakim ve savcÄ±larÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± C KapÄ±sÄ± önüne mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracÄ± infilak ettirdi. Adliyenin yanÄ± sÄ±ra iÅŸ merkezlerinin de yoÄŸun olduÄŸu bölgedeki binalarda büyük hasar meydana gelirken, güvenlik güçleriyle teröristler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

2 TERÖRÄ°ST ÖLÜ ELE GEÇTÄ°

Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele geçerken, kaçan teröristlerle polisler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma bir süre daha devam etti.

11 YARALI VAR

SaldÄ±rÄ±da yaralanan 11 kiÅŸi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, adliye içinde de büyük panik çÄ±ktÄ±. Adliyeye giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlar durdurulurken, çevre güvenlik çemberine alÄ±ndÄ±.

POLÄ°SLER DAHA BÜYÜK FACÄ°AYI ÖNLEDÄ°

Patlamadan hemen önce polislerin teröristeri fark etmesi ise daha büyük bir faciayÄ± önledi. Polisin müdahalesiyle teröristler arabayÄ± infilak ettirmek zorunda kaldÄ±.

VALÄ°: POLÄ°S DURDURUP ARAMAK Ä°STEDÄ°

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z da "Polis aracÄ± durdurup aramak istedi, çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Maalesef, bir polisimiz ve bir müÅŸabirimiz ÅŸehit oldu." dedi.

ÅžEHÄ°T POLÄ°SÄ°N KÄ°MLÄ°ÄžÄ° AÇIKLANDI

Öte yandan bombalÄ± aracÄ± durduran ve teröristlerle çatÄ±ÅŸmaya girerek ÅŸehit olan polisin, trafik polisi Feti Sekin olduÄŸu öÄŸrenildi.