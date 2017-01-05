Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±nÄ±n dehÅŸet anlarÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Ä°zmir Adliyesinin C kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ±'da bulunan adliyenin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi. Patlama sonrasÄ± teröristlerle güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasÄ±na devam edildiÄŸi öÄŸrenildi.

GÖRGÜ TANIÄžI DEHÅžET ANLARINI ANLATTI

Patlamada ilk bilgilere göre 1 polis ve 1 mübaÅŸir ÅŸehit oldu, 10 kiÅŸi yaralandÄ±. Olay anÄ±na ÅŸahit olan ve büyük korku yaÅŸayan bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Arabayla polis memuruna vurdu, içinden çÄ±ktÄ± ve bombayÄ± patlattÄ±. Olay yerinden hÄ±zla kaçarak yakÄ±ndaki bir markete sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m ve yere yattÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.