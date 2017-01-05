Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:09

Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±nÄ±n dehÅŸet anlarÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± bÃ¶yle anlattÄ±


Ä°zmir Adliyesinin C kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ±'da bulunan adliyenin giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± yakÄ±nlarÄ±nda bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi. Patlama sonrasÄ± teröristlerle güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü, kaçan 1 terörist aranmasÄ±na devam edildiÄŸi öÄŸrenildi.

GÖRGÜ TANIÄžI DEHÅžET ANLARINI ANLATTI

Patlamada ilk bilgilere göre 1 polis ve 1 mübaÅŸir ÅŸehit oldu, 10 kiÅŸi yaralandÄ±. Olay anÄ±na ÅŸahit olan ve büyük korku yaÅŸayan bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Arabayla polis memuruna vurdu, içinden çÄ±ktÄ± ve bombayÄ± patlattÄ±. Olay yerinden hÄ±zla kaçarak yakÄ±ndaki bir markete sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m ve yere yattÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±