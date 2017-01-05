Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼lerin Ä°zmir'deki patlamaya dair yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlar

Ä°zmir'de yaÅŸanan patlamadan sonra magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ isimleri sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulundu.

Ä°zmir'deki son dakika geliÅŸmesi sosyal medyada hÄ±zla yankÄ± buldu. Ä°zmir'de gerçekleÅŸen patlamanÄ±n soruÅŸturmasÄ± devam ederken, haberi alan ünlüler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi.

Haberi duyar duymaz paylaÅŸÄ±m yapan AliÅŸan, "Ä°nÅŸallah can kaybÄ± yoktur" dedi.

Ece Erken, "Siz nasÄ±l insansÄ±nÄ±z? NasÄ±l vicdanÄ±nÄ±z var? Allah belanÄ±zÄ± versin!"

Oyuncu ve model Ebru Destan, "Ä°zmir'de patlama neden olmuyor diyenler buyrun baÅŸÄ±nÄ±z göÄŸe erdi mi!" diyerek sert çÄ±ktÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± Murat DalkÄ±lÄ±ç, "Ah Ä°zmir'im" diyerek dert yandÄ±, yazar Ece Temelkuran ise "DoÄŸduÄŸum, güzel ÅŸehrim Ä°zmir kanÄ±yor" diye duyurdu.

Haberi alan Demet AkalÄ±n görsel paylaÅŸtÄ±.

Helin AvÅŸar, "AllahÄ±m 1 saat uyudum. Yine son dakika. Ben bittim gerçekten."

Gülben Ergen, "Ülkenin dört bir yanÄ±nda acÄ±, korku, huzursuzluk... Ne bayram, ne yÄ±lbaÅŸÄ± dinlemeden güne, geceye, iliklerimize sinmeye çalÄ±ÅŸan terör belasÄ± bugün Ä°zmir'de!!! FÄ±rsat verenler, planlayan alçaklar, ÅŸerefsiz katiller!!! GeçmiÅŸ olsun yaralÄ±larÄ±mÄ±za, güzel ülkemizi Allah Korusun" dedi.

ÅžarkÄ±cÄ± Gökhan Tepe: "AllahÄ±m. Bizi kurtarÄ±rsÄ±n inÅŸallah"

Bengü, "Güzel Ä°zmir'im, canÄ±m Ä°zmir'im" diyerek görsel paylaÅŸtÄ±.

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, "Kayseri, Ankara, Ä°stanbul derken bu kez #Ä°zmir aÄŸlÄ±yor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde herÅŸeye inat kenetlenmeliyiz."

Deniz Akkaya, 'terörülanetliyoruz' etiketiyle görsel paylaÅŸtÄ±.