Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda kaÃ§an terÃ¶ristin eÅŸgali belli oldu

Ä°zmir'de Adliye Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶ristlerden ikisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, biri ise kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. TerÃ¶ristin siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyunda olduÄŸu iddia ediliyor.

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir ÅŸüpheliyle ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu arada, çatÄ±ÅŸmada ölü ele geçirilen teröristin üzerinde ikinci bir patlayÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.