Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:23

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda kaÃ§an terÃ¶ristin eÅŸgali belli oldu


Ä°zmir'de Adliye Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terÃ¶ristlerden ikisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, biri ise kaÃ§mayÄ± baÅŸardÄ±. TerÃ¶ristin siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyunda olduÄŸu iddia ediliyor.

Manas BulvarÄ± Salhane dere kenarÄ±nda inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kesti. GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir ÅŸüpheliyle ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bu arada, çatÄ±ÅŸmada ölü ele geçirilen teröristin üzerinde ikinci bir patlayÄ±cÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± polis ekipleri tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±