TerÃ¶ristlerin silahlarÄ±ndaki dikkat Ã§eken o ayrÄ±ntÄ± Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±

Ä°zmir'de adliyenin Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristlerin ÅŸarjÃ¶rleri birbirine baÄŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶risti anÄ±msattÄ±.

Ä°zmir adliyesinin giriÅŸinde bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunan ve polislerin dikkati sayesinde önlenen saldÄ±rÄ±da öldürülen teröristlerin silahlarÄ±ndaki detay dikkat çekti. Yerde yatan terörsitlerin kaleÅŸnikof marka silahlarÄ±nÄ±n ÅŸarjörlerindeki bantlar dikkat çekti.

ZAMAN KAYBETMEMEK Ä°ÇÄ°N BANTLAMIÅžLAR

ÇatÄ±ÅŸmada öldürülen teröristin kullandÄ±ÄŸÄ± kaleÅŸnikof silahÄ±ndaki ÅŸarjorlerin ters bantlandÄ±ÄŸÄ± görüldü. Åžarjör deÄŸiÅŸtirirken vakit kaybetmemek için kullanÄ±lan bu yöntemi Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren terörist de uygulamÄ±ÅŸtÄ±.

GÄ°TAR KILIFINDA SÄ°LAH

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yanÄ±nda gitar kÄ±lÄ±fÄ± tespit edildi. Gitar kÄ±lÄ±fÄ±nÄ±n içinde baÅŸka silahlarÄ±n da bulunduÄŸu öÄŸrenildi.