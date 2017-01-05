Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶rgÃ¼tÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z alÃ§sak saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Ã¶rgÃ¼tÃ¼n PKK olabileceÄŸini iÅŸaret etti.

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verdi;"Bir araç geçerken polis noktasÄ±nda aranmak istenmesi sonucu bir çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada aracÄ±n içinde olan teröristler kaçarken bombalÄ± aracÄ± patlattÄ±lar. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸma sonunda maalesef bir polis memurumuz, bir de adliye memuru mübaÅŸirimiz ÅŸehit oldu. YaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z var, hastanelerde tedavi oluyor. Menfur ve hain saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkati ve çabalarÄ± sonucu çok az bir zaiyatla maalesef içlerinde ÅŸehit olan kardeÅŸlerimiz de dahil olmak üzere içimizi yakan bir ÅŸekilde atlattÄ±k. Hepimize geçmiÅŸ olsun.

"TERÖRÄ°STLER ÖLÜ OLARAK ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°"

Ä°zmir Valisi AyyÄ±ldÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "AyrÄ±ca bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiÅŸtir. YanlarÄ±nda 2 adet kaleÅŸnikof tüfek, ayrÄ±ca 7-8 fiÅŸek olmak üzere el bombalarÄ±, tahmin ediyorum 8 tane onlardan var, bu ÅŸekilde ele geçirilmiÅŸ. Bu hadisenin içimizi acÄ±tmakla beraber bu ÅŸekilde atlatÄ±lmasÄ± alÄ±nan tedbirlerin ve cefakâr ve vefakâr ÅŸehit olmayÄ± göze alan emniyet güçlerimizin sayesinde olmuÅŸtur. Allah gani gani rahmet eylesin. AyrÄ±ca tedavi gören polis memurlarÄ±mÄ±z var. Ä°nÅŸallah kÄ±sa zamanda ayaÄŸa kalkarlar. Allah onlardan, diÄŸer emniyet mensuplarÄ±ndan ve tüm kardeÅŸlerimizden razÄ± olsun. Ulusal basÄ±n olarak bu hadiselerde sizin saÄŸduyulu davranmanÄ±z ciddi anlamda önemli. " dedi.

"PKK OLDUÄžUNU TAHMÄ°N EDÄ°YORUZ"

Vali AyyÄ±ldÄ±z, "Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararlarÄ± en aza indirme noktasÄ±nda bizlerin, sizlerin ve tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸduyulu davranacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bu anlamda bize bilgilendirme noktasÄ±nda ulaÅŸan ne lazÄ±msa bunlarÄ± biz sizinle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Biraz önce bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z riske girmeden bu tehlikeyi bertaraf ettiler. Bütün camiamÄ±za, milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum. Ele geçirilen verilere göre faillerin PKK olduÄŸu yönünde tahmin ediyoruz. KiÅŸiler tespit edildikten sonra böyle bir deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±. Tekrar geçmiÅŸ olsun, milletimizin baÅŸÄ± saÄŸolsun." açÄ±klamalarÄ±nda bulundu.

"ÅžEHÄ°T POLÄ°S ARKADAÅžIMIZ BÜYÜK CAN KAYBINI ÖNLEDÄ°"

Vali AyyÄ±ldÄ±z konuÅŸmasÄ±nda, "Burada her türlü tedbir alÄ±nmÄ±ÅŸ. Yolda ÅŸüpheli davranan,içeri girecek araçlar konusunda tam bir teyakkuz halinde. DolasÄ±yla buradaki tedbirli davranan arkadaÅŸÄ±mÄ±z sayesinde bu hadise yaÅŸandÄ±, bu kardeÅŸimiz ÅŸehit oldu ama büyük bir can kaybÄ±nÄ± önlemiÅŸ oldu. Allah rahmet eylesin. Burada durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçÄ±yor. Kaçarken çatÄ±ÅŸma sonucu araç patlatÄ±lÄ±yor. Åžehit olan kardeÅŸimiz bunlara karÅŸÄ±lÄ±k veriyor. Tüm ihtimaller deÄŸerlendiriliyor. Üçüncü ÅŸahÄ±s nedir, ne deÄŸildir diye. Olabilir veya olmayabilir. BaÅŸka bir yerde eylem olma ihtimaline karÅŸÄ± tam bir teyakkuz halindeyiz." dedi.