Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:44

Aranan ikinci bombalÄ± araÃ§ polis ekiplerince patlatÄ±ldÄ±


Ä°zmir'de yaÅŸanan bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci aracÄ±n var olduÄŸu iddiasÄ± Ã¼zerine polis ekipleri geniÅŸ Ã§aplÄ± araÅŸtÄ±rma yaptÄ±. Olay yerinin 30 metre uzaklÄ±ÄŸÄ±nda ikinci araÃ§ bulundu.

Ä°zmir'de adliye önünde bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±dan sonra çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü. 1 terörist ise hala aranÄ±yor. AyrÄ±ca saldÄ±rÄ±da 1 polis memuru ile 1 mübaÅŸir ÅŸehit oldu, 2'si polis 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.

2. BOMBALI ARAÇ BULUNDU

YaÅŸanan bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan patlamanÄ±n olduÄŸu noktaya 30 metre uzaklÄ±kta bir baÅŸka bombalÄ± araç daha bulundu. Bulunan bu araçla teröristlerin 2 ayrÄ± bombalÄ± eylem yapacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Polislerin teröristlere müdahalesiyle teröristler planlarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiremedi.

BOMBALI ARAÇ PATLATILDI

Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, 2. bombalÄ± araçla ilgili detaylarÄ± paylaÅŸarak, "Bir araç daha tespit edildi, o da kontrollü ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±. Teröristlere ait olduÄŸunu deÄŸerlendiriyoruz. Riske girmeden arkadaÅŸlar patlatarak ihtimal dahilinde de olmuÅŸ olsa bu tehlikeyi bertaraf etti." dedi.

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