PKK'ya eleman temini iÃ§in Ä°zmir'e gelen terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi eleman temini iÃ§in Mardin'den Ä°zmir'e gelen terÃ¶rist yakalandÄ±.
Ä°zmir Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruÅŸturma nedeniyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan PKK üyesi C.T'nin Ä°zmir'e geldiÄŸi bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
TERÖRÄ°ST C.T. GÖZALTINA ALINDI
ZanlÄ±nÄ±n, Kadifekale semtinde bir evde gizlediÄŸinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan iÅŸlemleri için Terörle Mücadele Åžubesine götürüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜNE ELEMAN SAÄžLAMAK Ä°ÇÄ°N Ä°ZMÄ°R'E GELDÄ°
Suriye'deki PKK ve PYD kamplarÄ±nda eÄŸitim alan C.T'nin, Ä°zmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiÄŸi tespit edildi.
POLÄ°S SALDIRIYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ä°STÄ°HBARAT MI ALDI?
Sabaha karÅŸÄ± yapÄ±lan operasyonun ardÄ±ndan bugün meydana gelen patlama polisin saldÄ±rÄ±yla ilgili istihbarat alÄ±p harekete geçtiÄŸini ortaya koydu.