Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:52

PKK'ya eleman temini iÃ§in Ä°zmir'e gelen terÃ¶rist yakalandÄ±


Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ± Ã¶ncesi eleman temini iÃ§in Mardin'den Ä°zmir'e gelen terÃ¶rist yakalandÄ±.

Ä°zmir Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen soruÅŸturma nedeniyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan PKK üyesi C.T'nin Ä°zmir'e geldiÄŸi bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

TERÖRÄ°ST C.T. GÖZALTINA ALINDI

ZanlÄ±nÄ±n, Kadifekale semtinde bir evde gizlediÄŸinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, C.T'yi gözaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan iÅŸlemleri için Terörle Mücadele Åžubesine götürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ELEMAN SAÄžLAMAK Ä°ÇÄ°N Ä°ZMÄ°R'E GELDÄ°

Suriye'deki PKK ve PYD kamplarÄ±nda eÄŸitim alan C.T'nin, Ä°zmir'e terör örgütüne eleman temini için geldiÄŸi tespit edildi.

POLÄ°S SALDIRIYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ä°STÄ°HBARAT MI ALDI?

Sabaha karÅŸÄ± yapÄ±lan operasyonun ardÄ±ndan bugün meydana gelen patlama polisin saldÄ±rÄ±yla ilgili istihbarat alÄ±p harekete geçtiÄŸini ortaya koydu.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±