Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 18:04

TerÃ¶ristleri yakÄ±n mesafeden vuran kahraman polis ÅŸehit oldu


TerÃ¶ristleri gÃ¶ren ve saklandÄ±klarÄ± aracÄ±n arkasÄ±na kadar giderek yakÄ±n mesafeden vurarak birini Ã¶ldÃ¼ren polis memuru ÅŸehit edildi.

Ä°zmir Adliyesi'nde teröristlerin akÅŸam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da polis memuru Fethi Sekin ile katip Musa Can ÅŸehit oldu. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan 3 teröristten 2'si olay yerindeki çatÄ±ÅŸmada ölü ele geçirilirken, 1 terörist kaçtÄ±.Alçak saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polisin ise büyük bir kahramanlÄ±k örneÄŸi sergilediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Adliye giriÅŸindeki trafik noktasÄ±nda görevli olan polis memuru Sekin, teröristlerin arkasÄ±na saklandÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n yakÄ±nÄ±na kadar gitti. Sekin, bu sÄ±rada uzun namlulu silahlarla ateÅŸ açan teröristlerden birini yakÄ±n mesafeden vurdu.Mermisi bitince bölgeden uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan Sekin, diÄŸer terörist tarafÄ±ndan vurularak ÅŸehit edildi. Terörist daha sonra olay yerine gelen diÄŸer polisler tarafÄ±ndan öldürüldü.Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, "Polis kardeÅŸimiz ÅŸehit oldu ama birçok can kaybÄ± olmasÄ±nÄ± engelledi" diye konuÅŸtu.

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