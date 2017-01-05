Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 17:48

Milli futbolcu Ahmet Ã‡alÄ±k Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±ya bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi


Ä°zmir'de yaÅŸanan hain terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Milli futbolcu Ahmet Ã‡alÄ±k, "Bu Ã¼lkeyi, bu insanlarÄ± mÄ± yeneceksiniz? Allah ÅŸehadetini kabul etsin ve razÄ± olsun yiÄŸit adam" dedi.

GençlerbirliÄŸi'nde forma giyen milli futbolcu Ahmet ÇalÄ±k, Ä°zmir'de yaÅŸanan terör saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gösterdi. 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu sosyal medya hesabÄ±ndan teröristleri önceden fark ederek daha büyük bir saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel olan ÅŸehidimiz Fethi Sekin'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Bu ülkeyi, bu insanlarÄ± mÄ± yeneceksiniz? Allah ÅŸehadetini kabul etsin ve razÄ± olsun yiÄŸit adam" ifadelerini kullandÄ±.

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