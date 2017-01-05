Darbe giriÅŸimiyle ilgili ilk mahkumiyet haberi Erzurum'dan geldi

15 Temmuz Darbe giriÅŸimiyle ilgili Erzurum Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay Murat KoÃ§ak ile sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ± atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kurmay BinbaÅŸÄ± Murat YÄ±lmaz'a aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tutuklanan askerlerle ilgili davalardan ilk mahkumiyet haberi geldi. Erzurum'da iki komutana aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildi. Askerler için iyi hal indirimi uygulanmadÄ±.

2 KOMUTANA AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÜEBBET

Erzurum'da, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin yargÄ±lanan ve örgütün sözde "Erzurum SÄ±kÄ±yönetim KomutanÄ±" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay Murat Koçak ile sÄ±kÄ±yönetim komutanlarÄ± atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve AsayiÅŸ Åžube Müdürü Kurmay BinbaÅŸÄ± Murat YÄ±lmaz'a, ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verildi.

BERAAT Ä°STEDÄ°LER

Erzurum 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar Koçak ve YÄ±lmaz ile avukatlarÄ± Üzeyir Termeli ve Ömer Can AydÄ±n katÄ±ldÄ±. Esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son sözleri sorulan sanÄ±klar, suçlamalarÄ± kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.

Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° UYGULANMADI

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme heyeti ise sanÄ±klar YÄ±lmaz ve Koçak'a "AnayasayÄ± ihlal" suçundan ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± verdi. Heyet, sanÄ±klarÄ±n cezasÄ±nda ise herhangi bir indirime gidilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetti.

SAVCI DA AÄžIRLAÅžTIRILMIÅž MÜEBBET Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Türkiye'de FETÖ'nün darbe giriÅŸimine iliÅŸkin komutanlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ilk davada esas hakkÄ±ndaki son görüÅŸünü açÄ±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ± sanÄ±klarÄ±n en aÄŸÄ±r cezaya çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.SanÄ±klarÄ±n suçunun terör kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret edilen mütalaada, her iki sanÄ±ÄŸÄ±n "AnayasayÄ± ihlal" suçundan ayrÄ± ayrÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyordu.