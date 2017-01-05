CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KeÃ§iÃ¶ren Metrosu 15 Ocak'a kadar Ã¼cretsiz dedi

Ankara'da KeÃ§iÃ¶ren Metrosu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, metronun 15 Ocak'a kadar Ã¼cretsiz olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hem biraz geÃ§ ve gÃ¼Ã§ olan bu projenin bitirilmesini sevinÃ§le karÅŸÄ±ladÄ±m. BÃ¼tÃ¼n KeÃ§iÃ¶renli hemÅŸehrim haklarÄ±nÄ± helal etsin." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"Keçiören metrosunun milletimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. EmeÄŸi geçen herkese teÅŸekkür ediyorum. 1 milyar TL yatÄ±rÄ±m maliyeti olan bu yatÄ±rÄ±mla Keçiören'deki trafik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± azaltacaktÄ±r. Hem biraz geç ve güç olan bu projenin bitirilmesini sevinçle karÅŸÄ±ladÄ±m. Bütün Keçiörenli hemÅŸehrim haklarÄ±nÄ± helal etsin."5 Temmuz Keçiören'in dik duruÅŸunun en güzel örneÄŸidir. Keçiören ÅŸehitler verdi. Gaziler verdi. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil ÅŸifalar diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan, KÄ±rÅŸehir'den, Karadeniz'den, Ankara'nÄ±n ilçelerinden gelmiÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yaÅŸÄ±yor. Keçiören'de kimse kimse bu Kürt mü, Türk mü, Çerkez mi? diye bakmaz. Bu Sunni mi, bu Alevi mi? diye bakmaz. Buradaki herkes komÅŸudur, kardeÅŸtir.

Ä°DAM SLOGANLARINA YANIT VERDÄ°

Bu konuda kararÄ±mÄ± biliyorsunuz. Parlamentodan bu çÄ±ktÄ±ktan sonra bende bunu onaylarÄ±m dedim. Benim inancÄ±ma göre katili affetme yetkisi devlette deÄŸildir. Devlete yönelik iÅŸlenmiÅŸ suçlarda devletin affetme yetkisi vardÄ±r. YÄ±llardÄ±r Kürt deyip Kürt vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±nÄ± çukurlarla zehir edenleri bu millet gördü. AynÄ± ÅŸekilde Alevi diyerek de bunu yaptÄ±lar. Milletimiz hangi kökenden hangi inançtan olursa olsun ÅŸunu çok iyi biliyor. Son olarak hayat tarzÄ± üzerinden toplumu birbirini düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸanlar yine yanÄ±ldÄ±. Ülkemiz terör örgütleriyle diz çöktürülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bugün Türkiye 7 düvele karÅŸÄ± duruyor.

AynÄ± bedeli ödemek isteyen buyursun gelsin. Hodri meydan. Adam gibi karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kamayanlar terör örgütleriyle bizi arkamÄ±zdan bÄ±çaklamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz kendi göbeÄŸimizi kendimiz kestik böyle de devam edeceÄŸiz. Görüldü ki, bunlarÄ±n derdi bölgeyi DAEÅž'ten temizlemek deÄŸil. Ha DAEÅž ha PKK, ha YPG ha FETÖ, ha DHKP-C. BunlarÄ±n birbirinden hiçbir farkÄ± yok.

15 OCAK'A KADAR ÜCRETSÄ°Z

Öte yandan ErdoÄŸan, metronun Ocak ayÄ±nÄ±n 15'ine kadar ücretsiz olacaÄŸÄ±nÄ± ondan sonra iki buçuk lira ücret alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.