Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± araÃ§la yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± "son dakika" olarak duyurdu.

Ä°zmir Adliyesi'nin C kapÄ±sÄ±nÄ±n önünde bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ± düzenlendi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise kaçtÄ±. Meydana gelen saldÄ±rÄ±da, 1'i polis 2 kiÅŸi ÅŸehit oldu, 3'ü polis 7 kiÅŸi de yaralandÄ±. Alçak terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dünya medyasÄ± "son dakika" olarak duyurdu.

BBC HABERÄ° MANÅžETTEN VERDÄ°

BBC manÅŸetten verdiÄŸi haberde, Ä°zmir'de bombalÄ± ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini bildirdi. Ä°ki teröristin öldürüldüÄŸünü belirten BBC, bir teröristin de arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyucularÄ±na aktardÄ±.

CNN: POLÄ°S Ä°KÄ° SALDIRGANI ÖLDÜRDÜ

Ä°zmir'deki patlama Amerikan CNN International'Ä±n da manÅŸetinde. Son dakika olarak haberi veren CNN, 'Polis iki saldÄ±rganÄ± patlamadan sonra öldürdü' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.

AL JAZEERA: Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° PATLAMA CAN KAYBINA YOL AÇTI

Al Jazeera English de haberi manÅŸetinden okuyucularÄ±na sundu. Türkiye'nin batÄ±sÄ±ndaki Ä°zmir'de can kaybÄ±na yol açan bir patlama olduÄŸunu duyuran yayÄ±n organÄ±, iki teröristin çatÄ±ÅŸmada vurulduÄŸunu belirtiyor.

THE GUARDIAN: Ä°ZMÄ°R'DE POLÄ°S Ä°KÄ° SALDIRGANI VURARAK ÖLDÜRDÜ

Ä°ngiliz The Guardian gazetesi, internet sayfasÄ±nda 'Ä°zmir'de polis iki saldÄ±rganÄ± vurarak öldürdü' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.

INDEPENDENT: TÜRKÄ°YE'DE ADLÄ°YE DIÅžINDA BÜYÜK PATLAMA

Independent ise, ana sayfasÄ±nda 'Türkiye'de adliye dÄ±ÅŸÄ±nda büyük patlama' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberi sundu. Gazete, iki teröristin patlama ve silahlÄ± çatÄ±ÅŸmadan sonra öldürüldüÄŸünü aktardÄ±.

BILD: Ä°ZMÄ°R'DE Ä°LK KEZ SALDIRI GERÇEKLEÅžTÄ°

Almanya'nÄ±n en yüksek tirajlÄ± gazetesi Bild, Ä°nternet sayfasÄ±ndan haberi ilk sÄ±rada verirken biri polis üç kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 10 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtti. Türkiye'nin batÄ±sÄ±ndaki milyonluk metropol Ä°zmir'de bir patlama meydana geldiÄŸini bildiren Bild, görüntülerde iki otomobilin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bölgede çatÄ±ÅŸma meydana geldiÄŸini yazdÄ±. Bild, Türkiye'de terör olaylarÄ±nÄ±n tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± 2015 yÄ±lÄ± ortalarÄ±ndan bu yana Ä°zmir'de ilk kez bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiÄŸine de dikkati çekti.