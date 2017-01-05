BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±yÄ±m hedeflenmiÅŸ dedi

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, "MÃ¼himmata bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±yÄ±m hedeflendiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor." dedi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili açÄ±klamalarda bulundu.Kaynak'Ä±n konuÅŸmasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:"YapÄ±lan hazÄ±rlÄ±ÄŸa baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda çok büyük bir kÄ±yÄ±m hedeflendiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Allah'a hamdolsun baÅŸarÄ±lÄ± olmamÄ±ÅŸlardÄ±r. Türkiye, bulunduÄŸu bölgede etkin olacaktÄ±r. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvasÄ± gibi terör üreten yerlerde var olmamÄ±zÄ± asla engelleyemeyecektir.

1'Ä° POLÄ°S 2 ÅžEHÄ°T

Daha önce yaptÄ±klarÄ± eylemleri ÅŸimdi kalleÅŸçe bomba yüklü araçlarla canlÄ± bombalarla yapÄ±yorlar yapmaya gayret ediyorlar. Ä°ki terörist etkisiz hale getirilmiÅŸ, hazÄ±rladÄ±klarÄ± bombalÄ± araç kontrollü bir ÅŸekilde patlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."