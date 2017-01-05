ABD saldÄ±rÄ±dan sonra vatandaÅŸlarÄ±nÄ± uyardÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸma Konseyi, TÃ¼rkiye'de olan vatandaÅŸlarÄ±nÄ± turistlerin bulunabileceÄŸi alanlardan, turistik mekanlardan ve ibadet merkezlerinden uzak durmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DenizaÅŸÄ±rÄ± Güvenlik DanÄ±ÅŸma Konseyi'nin (OSAC) internet sitesinde yayÄ±nlanan açÄ±klamada, ABD vatandaÅŸlarÄ±na Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi bölgeden uzak durmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

"SALDIRI DÜZENLEMEK Ä°ÇÄ°N AGRESÄ°F BÄ°R ÇABA GÖSTERÄ°YORLAR"

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:"ABD BüyükelçiliÄŸi, BayraklÄ±, Ä°zmir'de meydana gelen patlamadan haberdardÄ±r ve bütün vatandaÅŸlarÄ±na bu zamanlarda o bölgeden uzak durma tavsiyesinde bulunmaktadÄ±r. ABD BüyükelçiliÄŸi, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kçÄ±larÄ±n ABD vatandaÅŸlarÄ±, kökenliler ve sÄ±klÄ±klÄ±kla ülkeye girip çÄ±kanlarÄ±n oturduÄŸu ve sÄ±klÄ±kla bulunduÄŸu alanlarda saldÄ±rÄ± düzenlemek için agresif bir çaba gösterdiÄŸini hatÄ±rlatmaktadÄ±r."

"Ä°BADET MERKEZLERÄ°NDEN UZAK DURUN"

ABD vatandaÅŸlarÄ±na kalabalÄ±k bölgelerden, BatÄ±lÄ±larÄ±n ve turistlerin bulunabileceÄŸi alanlardan, turistik mekanlardan ve ibadet merkezlerinden uzak durmalarÄ±nÄ± öÄŸütleyen OSAC, ihtiyaç anÄ±nda yetkililerle iletiÅŸime geçilmesi gerektiÄŸini kaydederek Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarÄ±n iletiÅŸim adreslerini paylaÅŸtÄ±.