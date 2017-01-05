Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 18:49

TerÃ¶ristlerin bavul dolusu cephanesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nde bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ± yapan terÃ¶ristlerin daha bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilçesindeki adliye binasÄ±nÄ±n C giriÅŸi polis kontrol noktasÄ± yanÄ±nda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan güvenlik güçleri ile teröristler arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

BAVUL DOLUSU CEPHANE

Teröristlerin adliyede çok daha büyük bir saldÄ±rÄ± için hazÄ±rlandÄ±klarÄ± tespit edildi. Biri polis iki kiÅŸiyi ÅŸehit eden teröristlerin, adliyeye bavul dolusu bir cephaneyle geldiÄŸi belirlendi. Ä°zmir Valisi AyyÄ±ldÄ±z, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin yanÄ±nda 2 kalaÅŸnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fiÅŸek ve 8 el bombasÄ± ele geçirildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±