Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 18:56

Ä°ÅŸte polislerin saldÄ±rÄ±dan sonra aradÄ±ÄŸÄ± araÃ§ ve plakasÄ±


Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°zmir-Manisa karayolunda gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri 45 LV 414 plakalÄ± aracÄ± aramaya devam ediyor.

Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± olay yerinden kaçan bir araç için Ä°zmir-Manisa karayolunda sÄ±kÄ± güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.Karayolunun KuvayÄ± Milliye AnÄ±tÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ä°zmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranÄ±yor.Araç sürücülerinin üstleri aranÄ±rken, araçlarÄ±n bagajlarÄ± da didik didik edildi. Arama noktasÄ± nedeniyle Ä°zmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiÄŸi oluÅŸtu.Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalÄ± beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

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