Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 19:02

SaldÄ±rÄ±dan sonra dolar tarihi zirveyi yeniden aÅŸtÄ±


Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda sonra dolar rekora koÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara baÄŸlÄ± olarak geliÅŸmekte olan ülke birimlerinden "negatif ayrÄ±ÅŸan" lira, kÄ±sa süreli toparlanmanÄ±n ardÄ±ndan, Ä°zmir'den gelen bombalÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda yine gerilemeye baÅŸladÄ±.

YENÄ°DEN ÜST SINIRI AÅžTI

Yeni tÄ±rmanÄ±ÅŸla dolar rekor düzeyine yaklaÅŸÄ±rken, euro 3.82 lirayÄ± geçerek yeni rekor düzeye çÄ±ktÄ±. Türkiye'nin negatif ayrÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle küresel kar satÄ±ÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±n 3.6401 lira ile yeni tarihi zirveye çÄ±kan dolar, indiÄŸi 3.60 liradan, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yeniden yukarÄ±ya 3.63 lira sÄ±nÄ±rÄ±na çÄ±ktÄ±.Dolar ile birlikte yükselerek 3.8107 ile yeni tarihi zirveye tÄ±rmanan euro, daha sonra indiÄŸi 3.80 liradan hÄ±zla yukarÄ±ya döndü ve 3.8211 liralÄ±k yeni tarihi rekor düzeye çÄ±ktÄ±.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

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Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±