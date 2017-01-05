Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n isimleri belli oldu

Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan kiÅŸilerin isimleri aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ± ilçesindeki adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda akÅŸam saatlerinde terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da, 1 polis memuru ve 1 adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.SaldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memuru Fethi Sekin ve adliyede katip olarak görev yapan Musa Can ÅŸehit oldu, ikisi polis 9 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Mehmet Ali Gökçe (Polis)

OÄŸuzhan Batuhan Atik (Polis)

Bülent Karagöz

Cansu Güler

Gökhan Mertol

Nadire Ayçiçek

Sibel AvcÄ±

Ersoy Kaya

Feride KaramÄ±koÄŸlu