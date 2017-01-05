Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 19:06

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananlarÄ±n isimleri belli oldu


Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan kiÅŸilerin isimleri aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°zmir'de BayraklÄ± ilçesindeki adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda akÅŸam saatlerinde terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±da, 1 polis memuru ve 1 adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ÅŸehit olurken, 2 terörist ölü ele geçirildi.SaldÄ±rÄ±sÄ±nda polis memuru Fethi Sekin ve adliyede katip olarak görev yapan Musa Can ÅŸehit oldu, ikisi polis 9 kiÅŸi de yaralandÄ±.

Mehmet Ali Gökçe (Polis)

OÄŸuzhan Batuhan Atik (Polis)

Bülent Karagöz

Cansu Güler

Gökhan Mertol

Nadire Ayçiçek

Sibel AvcÄ±

Ersoy Kaya

Feride KaramÄ±koÄŸlu

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

dÃ¼nya basÄ±nÄ±

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili flaÅŸ iddia

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda imha edilen ikinci araÃ§ ile ilgili flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

izmir patlama

Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±