Kahraman ÅŸehit polis hakkÄ±nda bilinmeyen acÄ± gerÃ§ekler

Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da terÃ¶ristlerle Ã§atÄ±ÅŸmaya giren polis memurunun 55 gÃ¼n Ã¶nce annesini kanserden kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. AynÄ± zamanda Åžahinler' timlerinde gÃ¶revli iken, geri manevra yapan bir otomobilin Ã§arpmasÄ±yla Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ de aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik bombalÄ± araç ile gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda teröristleri fark ederek onlarla çatÄ±ÅŸmaya girip, katliamÄ± önlerken ÅŸehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil Ä°lçesine baÄŸlÄ± DoÄŸancÄ±k Köyü nüfusuna kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belirtildi.

ANNESÄ° KANSERE YENÄ°LMÄ°Åž

Åžehit polis Sekin'in 62 yaÅŸÄ±ndaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayÄ± kaybettiÄŸi ve 66 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Mehmet Zeki Sekin'in de eÅŸini kaybetmesinden sonra Ä°zmir'deki oÄŸlunun yanÄ±na gittiÄŸi belirtildi.

ELEZIÄž'DA TOPRAÄžA VERÄ°LECEK

6 kardeÅŸi olan ve 8 yÄ±ldÄ±r Ä°zmir'de bulunan ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil Ä°lçesine baÄŸlÄ± DoÄŸancÄ±k Köyüne getirilip topraÄŸa verileceÄŸi belirtildi.

2014 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜÅž

Ä°zmir BayraklÄ± Adliye binasÄ± önünde bombalÄ± araçla saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin 'in 2014 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda geçirdiÄŸi kazada ölümden döndüÄŸü bildirildi. Åžehit Sekin, o dönem Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸü Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü'nde motosikletli 'Åžahinler' timlerinde görevli iken, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasÄ±yla havaya fÄ±rlayÄ±p bel ve sÄ±rtÄ±ndan yaralanmÄ±ÅŸ, kaza anÄ± bir iÅŸyerinin güvenlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan görüntülenmiÅŸti.