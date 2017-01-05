Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 19:24

Yunus timleri Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±


Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Yunus timleri, 2 kiÅŸiyi yakalayarak, emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Ä°zmir Adliyesi önünde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Yunus timleri, ÅŸüpheli 2 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Åžüpheliler emniyete götürüldü.Bu arada polis ekipleri, adliye yakÄ±nlarÄ±nda kontrollü patlatÄ±lan otomobilin, teröristlerin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaçmak için önceden hazÄ±rladÄ±klarÄ± araç olabileceÄŸi üzerinde duruyor.

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dÃ¼nya basÄ±nÄ±

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