Yunus timleri Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheliyi yakaladÄ±

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± Yunus timleri, 2 kiÅŸiyi yakalayarak, emniyete gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
Ä°zmir Adliyesi önünde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Yunus timleri, ÅŸüpheli 2 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Åžüpheliler emniyete götürüldü.Bu arada polis ekipleri, adliye yakÄ±nlarÄ±nda kontrollü patlatÄ±lan otomobilin, teröristlerin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaçmak için önceden hazÄ±rladÄ±klarÄ± araç olabileceÄŸi üzerinde duruyor.