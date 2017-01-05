Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°zmir'de bugÃ¼n yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin ÅŸüpheli 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Ä°zmir Adliyesi önünde gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yürütülen çalÄ±ÅŸmalarda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Yunus timleri, ÅŸüpheli 2 kiÅŸiyi yakaladÄ±.Åžüpheliler emniyete götürüldü.Bu arada polis ekipleri, adliye yakÄ±nlarÄ±nda kontrollü patlatÄ±lan otomobilin, teröristlerin saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kaçmak için önceden hazÄ±rladÄ±klarÄ± araç olabileceÄŸi üzerinde duruyor.