Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 05/01/2017 21:38

DÃ¼nya basÄ±nÄ± Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

dÃ¼nya basÄ±nÄ±

Ä°zmir'in BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼nya basÄ±nÄ± son dakika olarak geÃ§ti

BBC manÅŸetten verdiÄŸi haberde, Ä°zmir'de bombalÄ± ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini bildiriyor. Ä°ki teröristin öldürüldüÄŸünü belirten BBC, bir teröristin de arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± okuyucularÄ±na aktarÄ±yor.

Ä°zmir'deki patlama Amerikan CNN International'Ä±n da manÅŸetinde. Son dakika olarak haberi veren CNN, 'Polis iki saldÄ±rganÄ± patlamadan sonra öldürdü' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±.

Al Jazeera English de haberi manÅŸetinden okuyucularÄ±na sundu. Türkiye'nin batÄ±sÄ±ndaki Ä°zmir'de can kaybÄ±na yol açan bir patlama olduÄŸunu duyuran yayÄ±n organÄ±, iki teröristin çatÄ±ÅŸmada vurulduÄŸunu belirtiyor.

Ä°ngiliz The Guardian gazetesi, internet sayfasÄ±nda 'Ä°zmir'de polis iki saldÄ±rganÄ± vurarak öldürdü' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± attÄ±.

Independent ise, ana sayfasÄ±nda 'Türkiye'de adliye dÄ±ÅŸÄ±nda büyük patlama' baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla haberi sundu. Gazete, iki teröristin patlama ve silahlÄ± çatÄ±ÅŸmadan sonra öldürüldüÄŸünü aktardÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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