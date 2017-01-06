Teröristlerin İzmir'deki asıl planı ortaya çıktı

İzmir'de dün Adliye önünde meydana gelen saldırıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Bakan Bekir Bozdağ, İzmir adliyesine yapılan hain saldırı konusunda verdiği bilgiler büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi. Bozdağ'ın açıklamasına göre teröristler iki araçla geldi. Araçların birinde patlayıcı diğerinde saldırgan bulunuyordu.

Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Teröristlerin üzerinde çıktığı malzemeye baktığınızda büyük planı Fethi Sekin cesaretiyle önlemiştir. Hepimiz ona minnetarız. Fethi Sekin büyük bir kahramanlık yaptı. Esasında 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ömer Halisdemir’in yaptığı bir karanlığı nasıl sonlandırdıysa, Fethi Sekin kardeşimizin yaptığı da aynı şekilde büyük bir faciayı önlemiştir.

Onların hesap edemediği gelişmeler olunca eylem erken başlıyor ve planlarını gerçekleştiremiyorlar. El bombaları var. RPG’nin ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var. Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi bunlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracak. İçeri girmeyi planlamışlar gibi görünüyor."