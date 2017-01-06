Kahraman ÅŸehit polisin Ã§ocuklarÄ± babalarÄ±na bÃ¶yle veda etti

Ä°zmir'de dÃ¼n Adliye Ã¶nÃ¼nde Ã§Ä±kan bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden polis memuru Fethi Sekin iÃ§in valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yÃ¼rekleri burktu.

Ä°zmir'de Adliye önünde gerçekleÅŸtirilen hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda, teröristleri fark edip canÄ± pahasÄ±na müdahale ederek çok daha büyük bir felaketin yaÅŸanmasÄ±nÄ± önleyen ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin için Ä°zmir ValiliÄŸi önünde tören düzenlendi.

Ä°ZMÄ°RLÄ° ÅžEHÄ°DÄ°NE AÄžLADI

Ä°zmir ValiliÄŸi'nin bulunduÄŸu Konak MeydanÄ±'nda da tören düzenlendi. YaÄŸmura raÄŸmen vatandaÅŸlar meydanÄ± hÄ±nca hÄ±nç doldurdu.

EMNÄ°YET MÜDÜRÜNÜN SÖZLERÄ° TÖRENE DAMGA VURDU

Emniyet MüdürlüÄŸünde yapÄ±lan törene ise Ä°zmir Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n'Ä±n konuÅŸmasÄ± damga vurdu. Güçlükle konuÅŸabilen AÅŸkÄ±n; "Vatan uÄŸruna can veren cesur, inançlÄ±, asil ÅŸehidim. Seni kelimelere sÄ±ÄŸdÄ±ramam. Seni yerlere göklere sÄ±ÄŸdÄ±ramam. Senin yerin milletimin kalbi, bu vatanÄ±n kalbidir. Ruhun ÅŸad olsun. MekanÄ±n cennet olsun." dedi.

ÇOCUKLARININ GÖRÜNTÜLERÄ° YÜREK DAÄžLADI

Kahraman polisin eÅŸi Rabia Sekin, çocuklarÄ± Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa'nÄ±n (8) görüntüleri yürek yaÄŸdÄ±. Åžehidin eÅŸi ayakta durmakta zorlanÄ±rken Åžehidin küçük kÄ±zÄ± Nisa'nÄ±n babasÄ±nÄ±n tabutuna sarÄ±lÄ±p ettiÄŸi veda herkesi aÄŸlattÄ±.

GÖKYÜZÜ BÄ°LE AÄžLADI

Kötü hava koÅŸullarÄ±na raÄŸmen binlerce Ä°zmirli ÅŸehit polis için düzenlenen törene katÄ±larak ailesini yalnÄ±z bÄ±rakmazken, sÄ±k sÄ±k "Åžehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarÄ± attÄ±. GözyaÅŸlarÄ±nÄ±n sel olduÄŸu tören sÄ±rasÄ±nda, gökyüzü de adeta kahraman polise aÄŸlÄ±yordu.Ä°zmir Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n, Åžehidin küçük kÄ±zÄ± Nisa Sekin'i öperek teselli etti.

KOCAOÄžLU KATILAMADI

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°zmir milletvekilleri, Ä°zmir Valisi Erol AyyÄ±ldÄ±z, Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu, Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n, belediye baÅŸkanlarÄ± ve iÅŸ dünyasÄ±nÄ±n temsilcilerinin de hazÄ±r bulunduÄŸu törene, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu aÄŸÄ±r gribal enfeksiyon nedeniyle katÄ±lamadÄ±. BaÅŸkan KocaoÄŸlu'nu cenaze töreninde eÅŸi Dr. Türkegül KocaoÄŸlu, BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkan Vekili SÄ±rrÄ± AydoÄŸan ve belediye bürokratlarÄ± temsil etti.

ELAZIÄž'A GÖNDERÄ°LDÄ°

Åžehit polis Fethi Sekin'in cenazesi, 7 Ocak Cumartesi günü ElazÄ±ÄŸ'Ä±n Baskil ilçesi Merkez Camii'nde öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DoÄŸancÄ±k köyü mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedilecek.