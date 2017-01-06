Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 16:06

SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan terÃ¶ristlerin kimlik bilgileri tespit edildi


Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, terÃ¶ristlerin kimliklerinin belirlendiÄŸini de bildirdi.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 18 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BozdaÄŸ, teröristlerin kimliklerinin de belli olduÄŸunu belirterek "TalimatÄ± terör örgütü PKK verdi." dedi. Ä°zmir'de ÅŸehitler için adliyede düzenlenen törenin ardÄ±ndan Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ÅŸu açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±:"SaygÄ±deÄŸer basÄ±n mensuplarÄ± dün, saat 16 sularÄ±nda Ä°zmir ilimiz BayraklÄ± adliyesi hizmet binasÄ± c blok giriÅŸ kapÄ±sÄ±nda bulunan polis kapÄ±sÄ± önünde Broadway bir aracÄ±n patlatÄ±lmasÄ± ve sonrasÄ±nda teröristin takibi, diÄŸer noktada indirilen teröristin tespiti sonucu çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada bir polisimiz bir adliye çalÄ±ÅŸanÄ±mÄ±z ÅŸehit oldu. Åžehitlerimize rahmet diliyorum, 9 yaralÄ±mÄ±z var acil ÅŸifalar diliyorum.

"FETHÄ° SEKÄ°N GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BÄ°R KAHRAMANLIK GÖSTERDÄ°"

Teröristlerin ikisi ölü olarak ele geçirilmiÅŸtir. Fethi Sekin gerçekten çok büyük bir kahramanlÄ±k göstermek suretiyle adeta kendisini feda ederken büyük bir felaketin önüne geçmiÅŸtir. Åžehit polis memurumuz Fethi Sekin'i ve yaralÄ± polislerimizi onlarÄ±n ÅŸahsÄ±nda terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz onlara ÅŸükran borçludur.

"10 TERÖR ÖRGÜTÜYLE EÅž ZAMANLI MÜCADELE EDÄ°YORUZ"

YaklaÅŸÄ±k 10 terör örgütüyle eÅŸ zamanlÄ± mücadele den tek ülke Türkiye'dir. Terör asla kazanamayacaktÄ±r. YaralÄ±larÄ±mÄ±zdan 3'ü avukat, 2'si polis, 2'si de sivil vatandaÅŸ.

"18 GÖZALTI VAR, TERÖRÄ°STLERÄ°N KÄ°MLÄ°K BÄ°LGÄ°LERÄ° DE BELLÄ°"

18 gözaltÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan teröristlerin kimlik bilgileri tespit edilmiÅŸtir. Ancak ÅŸu anda bu bilgileri açÄ±klamÄ±yoruz. Terör örgütü konusunda herhangi bir tereddüt yok. Eylemi gerçekleÅŸtirme talimatÄ± veren örgütün bölücü terör örgütü PKK olduÄŸu bellidir. Eylemin Ä°zmir'de olmasÄ±na birileri farklÄ± anlamlar yüklemek isteyebilir. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu terör örgütleri insanlÄ±ÄŸÄ±n düÅŸmanÄ±dÄ±r. Bu, Türkiye'nin 81 iline dönük bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r. Terör terördür, terörist teröristtir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n birlik mesajÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

GeÃ§miÅŸte sarf ettiÄŸi ve hÃ¼kÃ¼meti merhametsizlikle suÃ§layan aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nda birlik mesajÄ± vermesi sosyal medyadan eleÅŸtirilmesine sebep oldu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.