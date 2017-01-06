ÅžÄ±rnak'ta dÃ¼zenlenen PKK operasyonunda 2 asker ÅŸehit oldu

ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit olurken, 4 askerde yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ÅžÄ±rnak'ta Gabar DaÄŸÄ±'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Gabar DaÄŸÄ±'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.YaralÄ± askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.