Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 17:00

ÅžÄ±rnak'ta dÃ¼zenlenen PKK operasyonunda 2 asker ÅŸehit oldu


ÅžÄ±rnak'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2 asker ÅŸehit olurken, 4 askerde yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ÅžÄ±rnak'ta Gabar DaÄŸÄ±'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Gabar DaÄŸÄ±'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.YaralÄ± askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.

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Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n birlik mesajÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

GeÃ§miÅŸte sarf ettiÄŸi ve hÃ¼kÃ¼meti merhametsizlikle suÃ§layan aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nda birlik mesajÄ± vermesi sosyal medyadan eleÅŸtirilmesine sebep oldu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.