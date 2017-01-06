Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ silahÄ±nÄ± polise vermiÅŸ

Ä°zmir'de yaÅŸanan hain saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma kapsamÄ±nda Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ ifadesini verdi.

Ä°zmir Adliyesi'ne dün düzenlenen hain saldÄ±rÄ±da, polis memuru Fethi Sekin ile birlikte, patlamanÄ±n meydana geldiÄŸi yer yakÄ±nlarÄ±ndaki jandarma aracÄ±nda bulunan Bornova Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda görevli Uzman ÇavuÅŸ H.Y.'nin üzerine zimmetli MP5 marka otomatik silahla çatÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. AynÄ± araçta ÅŸoför olarak bulunan jandarma er V.Ä°.Ü.'nün ise silahÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"ESMER, ELDÄ°VENLÄ° BÄ°R KÄ°ÅžÄ° BANA ATEÅž ETTÄ°"

Jandarma Uzman ÇavuÅŸ H.Y.'nin soruÅŸturma kapsamÄ±nda alÄ±nan ilk ifadesinde, olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:"Olay günü asayiÅŸ devriye ekibinde görevliydim. GözaltÄ±ndaki kiÅŸiyi adliyeye getiren aracÄ±n baÅŸÄ±nda görev yapÄ±yordum. Patlama gerçekleÅŸtiÄŸi anda ben adliye önünde bulunan refüj aralÄ±ÄŸÄ±nda, adliye istikametine dönük, yan ÅŸekilde, ÅŸoför koltuÄŸunda bekliyordum. Patlama sÄ±rasÄ±nda askeri aracÄ±n ön camÄ± zarar gördü. Daha sonra adliye istikametine ve içinde bulunduÄŸum araca doÄŸru ateÅŸ edilmesinden dolayÄ± araçta bana zimmetli olan MP5 silahÄ±mÄ± alarak içinde bulunduÄŸum araçtan dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±ktÄ±m ve aracÄ±n diÄŸer tarafÄ±na geçtim. ÅžahsÄ± görerek hedef gözetmeksizin diÄŸer jandarma aracÄ±nÄ±n bana göre arka saÄŸ tarafÄ±nda bulunan esmer, eli eldivenli bir kiÅŸinin ateÅŸ ettiÄŸini fark ettim. Ben de karÅŸÄ±lÄ±k verdim.

"TRAFÄ°K POLÄ°SÄ° ADLÄ°YE Ä°STÄ°KAMETÄ°NE GÄ°DERKEN VURULDU"

AracÄ±n bana göre solunda bulunan kiÅŸiyi görmedim. Fakat olay anÄ±nda inÅŸaat ÅŸantiyesindeki kiÅŸiler tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±m. Bu kiÅŸi bize doÄŸru hedef gözeterek ateÅŸ etti. Ben de diÄŸer jandarma aracÄ±nÄ±n arka kÄ±smÄ±ndan ateÅŸ eden kiÅŸiye ateÅŸ ettim. Benim ateÅŸ ettiÄŸim esnada trafik polisinin teröristlerin olduÄŸu tarafa doÄŸru ateÅŸ ederek koÅŸtuÄŸunu gördüm. Teröristi vurup vurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Fakat yanÄ±na kadar gidip sonra dönüp adliye istikametine giderken vuruldu."

SÄ°LAHINI POLÄ°SE VERMÄ°Åž

Kendisine göre daha tehlikeli bir durumda olan bir polis memuruna silahÄ±nÄ± verdiÄŸini de söyleyen H.Y., "Bir süre sonra aracÄ±mÄ±n önünde yatar haldeki, kendi silahlÄ±yla ateÅŸ eden bir polis memurunun mermisinin bittiÄŸini anladÄ±m. Benden silahÄ±mÄ± istedi. Ben saÄŸlam, korunaklÄ± bir durumda olduÄŸumdan dolayÄ± silahÄ±mÄ± o polis memuruna verdim. Onun silahÄ±nÄ± da ben aldÄ±m. ÇatÄ±ÅŸma bir süre daha devam etti. ÇatÄ±ÅŸma bittikten sonra da polis memuruna silahÄ±nÄ± verip kendimi silahÄ±mÄ± aldÄ±m" diye konuÅŸtu.