Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§ocuklarÄ± babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklarÄ±, vasi olarak hakimliÄŸe baÅŸvurdu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çocuklarÄ±, babalarÄ±na vasi olarak tayin edilmek istemiyle hâkimliÄŸe baÅŸvurdu. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çocuklarÄ± Fatih ve Atila KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± savunularak vasi olarak tayin edilmelerini istedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda yapÄ±lan baÅŸvuru ÅŸöyle: Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurunun ardÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±na Eski Ä°stanbul Ä°l Sekreteri Metin Kaya ve CHP Güngören Ä°lçe Eski yöneticisi Serhan DoÄŸan'da katÄ±ldÄ±.