Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 17:50

Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§ocuklarÄ± babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklarÄ±, vasi olarak hakimliÄŸe baÅŸvurdu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çocuklarÄ±, babalarÄ±na vasi olarak tayin edilmek istemiyle hâkimliÄŸe baÅŸvurdu. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çocuklarÄ± Fatih ve Atila KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± savunularak vasi olarak tayin edilmelerini istedi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda yapÄ±lan baÅŸvuru ÅŸöyle: Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile ilgili yapÄ±lan baÅŸvurunun ardÄ±ndan yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±na Eski Ä°stanbul Ä°l Sekreteri Metin Kaya ve CHP Güngören Ä°lçe Eski yöneticisi Serhan DoÄŸan'da katÄ±ldÄ±.

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Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.


Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n birlik mesajÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

GeÃ§miÅŸte sarf ettiÄŸi ve hÃ¼kÃ¼meti merhametsizlikle suÃ§layan aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nda birlik mesajÄ± vermesi sosyal medyadan eleÅŸtirilmesine sebep oldu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.