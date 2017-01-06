Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KimliÄŸi açÄ±klanmayan Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±, "AldÄ±ÄŸÄ±m habere göre Reina'da katliam yapan ÅŸahsÄ±n kÄ±zÄ± Kilimli'de okuyormuÅŸ ve kayÄ±pmÄ±ÅŸ. Ä°stanbul, Ankara, Zonguldak'ta eylem yapabilir ihbarÄ± var. AVM gibi kalabalÄ±k ortamlardan kaçÄ±nÄ±z. Bütün dost ve arkadaÅŸlarÄ±ma duyurulur." yazÄ±sÄ±nÄ± hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Polis, ihbar üzerine söz konusu kiÅŸiye ulaÅŸÄ±p gözaltÄ±na aldÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürülen bu kiÅŸinin ifadesi alÄ±ndÄ± ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma sonucu böyle bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bu kiÅŸi ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'nden konuyla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: "Ä°limizde bir sosyal medya sitesinde, 'Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± Zonguldak'ta' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yayÄ±nlanan ve toplumda zaten algÄ± oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸan hain terör odaklarÄ±nÄ±n iÅŸine yarayacaÄŸÄ±, kastÄ±nÄ± aÅŸan ve kamuoyunda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalara ve algÄ±ya sebep olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen haber tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r."