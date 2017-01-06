Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 18:19

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n birlik mesajÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼


GeÃ§miÅŸte sarf ettiÄŸi ve hÃ¼kÃ¼meti merhametsizlikle suÃ§layan aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nda birlik mesajÄ± vermesi sosyal medyadan eleÅŸtirilmesine sebep oldu.

Ünlü sanatçÄ± Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül Ä°zmir'deki hain saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan bir mesaj paylaÅŸtÄ±. KÄ±sa sürede çok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni alan KÄ±rmÄ±zÄ±gül'e destek verenler kadar geçmiÅŸteki sözlerinden dolayÄ± eleÅŸtirenler de oldu.

GEÇMÄ°ÅžTEKÄ° SÖZLERÄ° AKILLARA GELDÄ°

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, PKK'lÄ± teröristlerin hendek kazÄ±p asker ve polislerimizi hedef aldÄ±ÄŸÄ± günlerde bir açÄ±klama yapmÄ±ÅŸ ve hükümeti 'Merhametsiz' olmakla suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün o günkü açÄ±klamalarÄ± hem tepki çekmiÅŸ hem de sevenlerini oldukça üzmüÅŸtü.

TERÖRE KARÅžI KENETLENME ÇAÄžRISI

Bugün ise KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün hedefinde terör üretenler vardÄ±. Son zamanlarda DEAÅž ve PKK gibi örgütlerin saldÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerin adÄ±nÄ± yazan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, teröre karÅŸÄ± her ÅŸeye raÄŸmen kenetlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

"BU KEZ Ä°ZMÄ°R AÄžLIYOR! GÜN, BÄ°RLÄ°K OLMA GÜNÜDÜR"

Ä°zmir'de yaÅŸanÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, ÅŸunlarÄ± söyledi: "Kayseri, Ankara, Ä°stanbul derken bu kez Ä°zmir aÄŸlÄ±yor. Gün, birlik olma günüdür. Bu zor günlerde her ÅŸeye inat kenetlenmeliyiz"

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Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§ocuklarÄ± babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklarÄ±, vasi olarak hakimliÄŸe baÅŸvurdu.