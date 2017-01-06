Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±

Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.

Ä°zmir adliyesine düzenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± amatör bir kamera tarafÄ±ndan çekilen görüntü sosyal medyada ses getirdi. Ä°zmir'de adliye binasÄ± teröristlerin hedefi oldu. SaldÄ±rÄ±da 1 polis ve 1 adliye görevlisi ÅŸehit oldu. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristlerden 2'si çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada öldürüldü, biri olay yerinden kaçtÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda bir vatandaÅŸÄ±n öldürülen teröriste tekme attÄ±ÄŸÄ± görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±.