Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 18:21

Ä°zmir Adliyesi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸ tekme attÄ±


Ä°zmir'de 2 kiÅŸinin ÅŸehit olmasÄ±na sebep olan hain saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶riste vatandaÅŸÄ±n tekme atmasÄ± sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k ses getirdi.

Ä°zmir adliyesine düzenlenen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± amatör bir kamera tarafÄ±ndan çekilen görüntü sosyal medyada ses getirdi. Ä°zmir'de adliye binasÄ± teröristlerin hedefi oldu. SaldÄ±rÄ±da 1 polis ve 1 adliye görevlisi ÅŸehit oldu. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren teröristlerden 2'si çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada öldürüldü, biri olay yerinden kaçtÄ±. Olay sÄ±rasÄ±nda bir vatandaÅŸÄ±n öldürülen teröriste tekme attÄ±ÄŸÄ± görüntüler ortaya çÄ±ktÄ±.

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Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n birlik mesajÄ± bÃ¼yÃ¼k tepki gÃ¶rdÃ¼

GeÃ§miÅŸte sarf ettiÄŸi ve hÃ¼kÃ¼meti merhametsizlikle suÃ§layan aÃ§Ä±klamasÄ±ndan sonra Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'Ã¼n Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±sÄ±nda birlik mesajÄ± vermesi sosyal medyadan eleÅŸtirilmesine sebep oldu.


Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±nÄ±n eylem yapacaÄŸÄ± iddia edilen paylaÅŸÄ±m ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±

Sosyal medyada, Reina katliamcÄ±sÄ± terÃ¶ristin kÄ±zÄ±nÄ±n Zonguldak'ta eylem yapacaÄŸÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸu aÃ§Ä±klanarak, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapanÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.


Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§ocuklarÄ± babalarÄ±nÄ±n ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun ruh ve fizik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ocuklarÄ±, vasi olarak hakimliÄŸe baÅŸvurdu.