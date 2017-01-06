Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 19:12

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n oÄŸlu tahliye edildi


DÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n oÄŸlu, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu olduÄŸu cezaevinden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Musa Can'Ä±n oÄŸlu Emrah Can'Ä±n, göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Dünkü saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, Emrah Can'Ä±n durumunu göz önüne alarak resen tahliyesine karar verdi.

JANDARMA EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE CENAZEYE KATILDI

Jandarma eÅŸliÄŸinde babasÄ±nÄ±n cenaze törenine katÄ±lan Emrah Can hakkÄ±nda akÅŸam saatlerinde tahliye kararÄ± geldi. AyrÄ±ca Emrah Can'Ä±n eÅŸinin hamile olduÄŸu bilgisine de ulaÅŸÄ±ldÄ±.

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ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Reina'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±

ABD'nin Ä°stanbul BaÅŸkonsolosu Jennifer Davis, geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±narak gittiÄŸi Reina'nÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§iÃ§ek bÄ±raktÄ±.


46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

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El Bab operasyonunda yaralanan astsubay ÅŸehit oldu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay SelÃ§uk ErdoÄŸan hayatÄ±nÄ± kaybetti.