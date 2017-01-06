Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n oÄŸlu tahliye edildi

DÃ¼n Ã¶ÄŸleden sonra Ä°zmir Adliyesi'nin Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan Musa Can'Ä±n oÄŸlu, gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu olduÄŸu cezaevinden serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Musa Can'Ä±n oÄŸlu Emrah Can'Ä±n, göçmen kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklu bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Dünkü saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, Emrah Can'Ä±n durumunu göz önüne alarak resen tahliyesine karar verdi.
JANDARMA EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE CENAZEYE KATILDI
Jandarma eÅŸliÄŸinde babasÄ±nÄ±n cenaze törenine katÄ±lan Emrah Can hakkÄ±nda akÅŸam saatlerinde tahliye kararÄ± geldi. AyrÄ±ca Emrah Can'Ä±n eÅŸinin hamile olduÄŸu bilgisine de ulaÅŸÄ±ldÄ±.