Ä°zmir ÅŸehitlerinin isimleri o okullarda yaÅŸatÄ±lacak

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Musa Can'Ä±n isimleri BayraklÄ± ve Bornova'daki okullarda yaÅŸatÄ±lacak.

Ä°zmir Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, BayraklÄ±'daki Merkez Ä°lkokulunun ismi Åžehit Polis Fethi Sekin Ä°lkokulu, Bornova'daki YeÅŸilçam Ä°lkokulunun ismi ise Åžehit Katip Musa Can Ä°lkokulu olarak deÄŸiÅŸtirildi. AçÄ±klamada Ä°l Milli EÄŸitim Müdürü Ömer YahÅŸi'nin ÅŸu ifadelerine yer verildi: "NasÄ±l ki 15 Temmuz hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ömer Halisdemir kahramanca mücadele ederek tüm ülkenin geleceÄŸini deÄŸiÅŸtirdiyse, üzülerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ä°zmir Adliyesine yapÄ±lan hain terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kahraman ÅŸehit polisimizin onurlu mücadelesi olmasaydÄ± çok büyük kayÄ±plarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilecektik. CanÄ±nÄ± siper ederek birçok insanÄ±n canÄ±nÄ± kurtaran ÅŸehit polisimiz Fethi Sekin gibi kahramanlar olduÄŸu sürece milletimiz için hedeflenen kötü niyetler hiçbir zaman gerçekleÅŸmeyecektir. Åžehitlerimizin emaneti olan çocuklarÄ±mÄ±za elimizden gelen desteÄŸi ve yardÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±rÄ±z. Åžehitlerimizin emanetlerine en iyi ÅŸekilde sahip çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±na milletimizin ÅŸüphesi olmasÄ±n."