46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maÃ§Ä± sonrasÄ± Vodafone Arena stadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki Ã‡evik Kuvvete yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±.

10 AralÄ±k 2016 günü oynanan BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor maÅŸÄ± sonrasÄ± Vodafone Arena stadÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bekleyen Çevik Kuvvet polisine yönelik gerçekleÅŸtirilen ve 46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi çifte terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan 13 kiÅŸiden 10’u tutuklanma talebi ile nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne sevk edildi. HakimliÄŸe sevk edilenler arasÄ±nda saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan bombalÄ± aracÄ± temin eden Tufan B. de bulunuyor. Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tutuklamaya sevk edilen ÅŸüphelilerden Tufan B.’nin saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan bombalÄ± aracÄ± temin eden kiÅŸi olduÄŸu iddia edildi. SavcÄ±lÄ±k sevk yazÄ±sÄ±nda, “BombalÄ± saldÄ±rÄ±da ölen PKK/KCK terör örgütü mensubu ÅŸüpheliler (canlÄ± bomba tabir edilen) tarafÄ±ndan kullanÄ±lan aracÄ± kendilerine temin etmek suretiyle olaya yardÄ±m eden sÄ±fatÄ±yla iÅŸtirak ettiÄŸi, aracÄ±n bu tür eylemde kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bilerek ölen ÅŸüphelilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kabulü gerektiÄŸi” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k sevk yazÄ±sÄ±nda, Tufan B.’nin terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozma suçunu iÅŸlediÄŸini belirtti.

EVÄ°NDE SAKLADI

Åžüpheliler, Sercan B. ile RaÅŸit B.’nin HDP Milletvekillerinin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÄŸcÄ±lar’daki çöplerin yakÄ±lma ve kaldÄ±rÄ±m taÅŸlarÄ±nÄ±n sökülme eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen sevk yazÄ±sÄ±nda, ÅŸüpheli RaÅŸit B.’nin bombalÄ± aracÄ± temin eden Tufan B.’yi evinde sakladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÖRGÜTE SAHTE KÄ°MLÄ°K DÜZENLÄ°YORDU

Åžüpheli Mete A.’nÄ±n ise PKK’nÄ±n YDG-H içerisinde faaliyet gösterdiÄŸi ve “Azad” kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirtilen sevk yazÄ±sÄ±nda ÅŸüphelinin örgüt elemanlarÄ±na sahte kimlik temin ettiÄŸi belirtildi. Åžüphelilerden Zeki Y.’nin ise Tufan B. Ä°le sÄ±kÄ± bir irtibat içinde olduÄŸunu belirten savcÄ±lÄ±k, “Dosyada ÅŸüphelinin PKK’nÄ±n kÄ±rsal kesimine gittiÄŸine dair beyanlar bulunduÄŸu” ifadelerini kullandÄ±. Ä°fadesi alÄ±nan 3 ÅŸüpheliden 2’si adli kontrol talebi ile serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, bir kiÅŸi ise savcÄ±lÄ±k ifadesinin arÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.