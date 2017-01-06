El Bab operasyonunda yaralanan astsubay ÅŸehit oldu

Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Musa Can'Ä±n isimleri BayraklÄ± ve Bornova'daki okullarda yaÅŸatÄ±lacak.