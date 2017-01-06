Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/01/2017 20:15

El Bab operasyonunda yaralanan astsubay ÅŸehit oldu


FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len El Bab operasyonunda yaralanan Astsubay SelÃ§uk ErdoÄŸan hayatÄ±nÄ± kaybetti.

21 AralÄ±k 2016 tarihinde El Bab bölgesinde yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalarda yaralanarak Gaziantep Dr. Ersin Arslan Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan Astsubay Selçuk ErdoÄŸan (33), 16 gün sonra yaÅŸam mücadelesini kaybederek ÅŸehit oldu. Åžehit Astsubay Selçuk ErdoÄŸan’Ä±n naaÅŸÄ± otopsi iÅŸlemleri için Gaziantep Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Åžehidin naaÅŸÄ±nÄ±n buradaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan memleketi Amasya’ya gönderileceÄŸi öÄŸrenildi.

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