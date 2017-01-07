Reina saldÄ±rganÄ± ile ilgili flaÅŸ iddia

Reina'da yeni yÄ±la girdikten bir iki saat sonra gerÃ§ekleÅŸen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda terÃ¶ristle ilgili Ã¶nemli bir bilgi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, 39 kiÅŸiyi katleden terör örgütü DEAÅž’Ä±n, DoÄŸu Türkistan uyruklu “Özbek” yapÄ±lanmasÄ±nÄ± deÅŸifre etti.

Yürütülen operasyonda, Reina katliamcÄ±sÄ± DEAÅž’lÄ± teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 10 kiÅŸilik bir hücre de çökertildi. GözaltÄ±na alÄ±nan bu hücre yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n, Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n organizasyonunda aktif olarak görev aldÄ±klarÄ± belirlendi.

GÖZALTI SAYISI 25'E YÜKSELDÄ°

Operasyonlarda, Reina katliamÄ±nÄ± yapan Ebu Muhammed Horasani kod adÄ±nÄ± kullanan ancak gerçek ismi henüz belirlenemeyen Özbek asÄ±llÄ± olduÄŸu belirtilen DoÄŸu TürkistanlÄ± teröriste yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan 10 kiÅŸi ile iliÅŸkileri olan 15 kiÅŸi daha gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 25’e ulaÅŸtÄ±.

15 ARALIK’TA Ä°STANBUL’A GELDÄ°

Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda Konya merkezli hücrenin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geçtiÄŸi öÄŸrenildi. Edinilen bilgilere göre; Konya’da 12 AralÄ±k günü bir yolcu otobüsüne çanta içerisinde teslim edilen bir kargo, muavinin ÅŸüphesi üzerine ele geçirildi. Çantadan suikast silahÄ± Sig Sauer ve 50 mermi çÄ±ktÄ±. Kargonun alÄ±cÄ±larÄ±na yönelik yapÄ±lan operasyonda, Ä°stanbul’da yaÅŸayan yabancÄ± uyruklu A. Abulizi ile O. AsÄ±m gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AraÅŸtÄ±rmalarda, silah bulunan kargonun üzerindeki isimlerden yola çÄ±kÄ±larak Konya’da yaÅŸayan W. Abulizi de yakalandÄ±. A. Abulizi ile Konya’daki W. Abulizi’nin akraba olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. W. Abulizi’nin ise Reina eylemcisiyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu yÄ±lbaÅŸÄ±ndaki saldÄ±rÄ±dan sonra tespit edildi.

DEAÅž’Ä±n bu hücresinin çökertilmesinin ardÄ±ndan Reina katliamcÄ±sÄ± olan saldÄ±rganÄ±n 15 AralÄ±k günü Konya’dan Ä°stanbul’a geldiÄŸi belirlendi. Konya’daki DEAÅž’Ä±n Özbek hücresinin de, katliamda kullanÄ±lan silah ve patlayÄ±cÄ±larÄ± örgüt üyelerince Ä°stanbul’a getirdiÄŸi belirlendi. Hücrenin, saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Reina saldÄ±rganÄ±na lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.