BeÅŸiktaÅŸ'taki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Vodefone Arena StadÄ± Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena Stadyumu yakÄ±nlarÄ±nda düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin gözaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 10'u tutuklandÄ±, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, ÅŸüphelilerin sevk edildikleri hakimlikte iÅŸlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, ÅŸüphelilerden Tufan B'nin, "devletin birliÄŸi ve ülke bütünlüÄŸünü bozmaya teÅŸebbüs", Zeki Y, FÄ±rat K, RÄ±dvan D. ve RaÅŸit B'nin, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak ve silahlÄ± terör örgütüne üye olmak", Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Hakimlik, ÅŸüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'nün, "yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±"ndan oluÅŸan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lmalarÄ±na hükmetti.