3 yeni KHK ile bin 699 personel gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile bin 699 personel görevinden uzaklaştırıldı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlandı. Bu KHK’larla, Emniyet ve Adalet Bakanlığı’ndan 4 bin 386 kişi ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri’nden 149 asker uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda 838 kişinin ilişiği kesildi.680 sayılı KHK’nın 83. maddesi kamuda çalışan milyonları ilgilendiriyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (işçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde (Suriye, Irak, Afganistan gibi) geçici olarak görevlendirilebilecek.

İlgili kanuna eklenen hüküm şöyle:

“Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.”

AT YARIŞLARI VEŞANS OYUNLARI VARLIK FONU’NA

At Yarışları Hakkında Kanuna eklenen hükümle at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonuna verildi. Yine piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarına ilişkin lisanslar da Varlık Fonuna devredildi.

SANAL DÜNYAYA POLİS GÖZALTISI

680 sayılı KHK ile sanal dünyaya polis gözaltısı geldi. Buna göre polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili olacak. Erişim, yer ve içerik sağlayıcılar talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birime bildirmekle yükümlü olacak.

KAYIP ÇOCUK DÜZENLEMESİ

Kaybolan çocukların bulunması amacıyla polis, sulh ceza hakiminin ya da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı ya da sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ya da başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. Bir aylık bu karar bir defaya mahsus bir ay daha uzatılabilecek.

ELE GEÇEN SİLAH POLİS VE ASKERE

Terör ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da kaçakçılık suçları kapsamında el konulan, milli savunma ya da iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde bunlar TSK, Emniyet, Jandarma ya da Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek. Bu tahsis bölgenin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinden hakim ya da kovuşturma evresinde mahkemeden talep edilebilecek.

Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara 3 gün fazla izin verilecek.

‘KARA HARP’E GİRECEK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek okullarında öğrenci alım şartları değişti. Buna göre kadın adaylar bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecekler.ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Kılavuzu’nda Milli Savunma Üniversitesi’nin öğrenci alım şartları da yer aldı. Geçen yıl harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına kadın ve erkek adaylar başvurabiliyordu. Bu sene yapılan değişiklikle kadınlar sadece kara harp okuluna başvurabilecek.

ASTSUBAY OKULLARI DA ALMAYACAK

Kılavuzda Kara Harp Okulu başlığı altında “Başvuru koşulları bayan ve erkek adaylar için aynıdır” ifadesine yer verildi. Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise “Deniz, Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır” denildi.Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarına da kadın adaylar başvuramayacak. Geçen yıl meslek yüksekokullarının tamamında başvuru şartı “aday olmak isteyenler” şeklinde düzenlenirken bu yıl üç okulda da “Kara, Hava, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar başvuru yapabilmektedir” denildi. (Gamze KOLCU/ANKARA)

KHK’lara göre:

-63 kurumdan 8.390 kişi kamudan ihraç edildi.

-Çeşitli kurumlardan çok sayıda kişi de göreve iade edildi.

-Daha önce kapatılan 11 gazete 679 numaralı kararname ile yeniden açıldı.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.