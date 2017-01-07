3 yeni KHK ile bin 699 personel gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan KHK ile bin 699 personel gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) kapsamÄ±nda 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayÄ±nlandÄ±. Bu KHK’larla, Emniyet ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan 4 bin 386 kiÅŸi ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri’nden 149 asker uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nda 838 kiÅŸinin iliÅŸiÄŸi kesildi.680 sayÄ±lÄ± KHK’nÄ±n 83. maddesi kamuda çalÄ±ÅŸan milyonlarÄ± ilgilendiriyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan (iÅŸçiler dahil), Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde (Suriye, Irak, Afganistan gibi) geçici olarak görevlendirilebilecek.

Ä°lgili kanuna eklenen hüküm ÅŸöyle:

“Ç) Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görev yapan personel (iÅŸçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarÄ±na dayanÄ±larak Türk SilahlÄ± Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarÄ±nca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamÄ±nÄ±n memur aylÄ±klarÄ±na uygulanan katsayÄ± ile çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak aylÄ±k tutarÄ± geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksÄ±zÄ±n tazminat ödenir. Bunlara ayrÄ±ca, 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dÄ±ÅŸÄ±nda harcÄ±rah ödenmez. Görevlendirmeye iliÅŸkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatÄ±n tutarÄ± ile hangi hallerde kesileceÄŸi ve ödemeye iliÅŸkin usul ve esaslar BaÅŸbakan onayÄ± ile tespit edilir.”

AT YARIÅžLARI VEÅžANS OYUNLARI VARLIK FONU’NA

At YarÄ±ÅŸlarÄ± HakkÄ±nda Kanuna eklenen hükümle at yarÄ±ÅŸlarÄ± düzenleme, yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan müÅŸterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine iliÅŸkin lisanslar, 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Türkiye VarlÄ±k Fonuna verildi. Yine piyango, Hemen-Kazan, SayÄ±sal Loto, Åžans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunlarÄ± ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer ÅŸans oyunlarÄ±na iliÅŸkin lisanslar da VarlÄ±k Fonuna devredildi.

SANAL DÜNYAYA POLÄ°S GÖZALTISI

680 sayÄ±lÄ± KHK ile sanal dünyaya polis gözaltÄ±sÄ± geldi. Buna göre polis, sanal ortamda iÅŸlenen suçlarda, yetkili cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti amacÄ±yla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaÅŸmaya, sanal ortamda araÅŸtÄ±rma yapmaya yetkili olacak. EriÅŸim, yer ve içerik saÄŸlayÄ±cÄ±lar talep edilen bu bilgileri kolluÄŸun bu suçlarla mücadele için oluÅŸturduÄŸu birime bildirmekle yükümlü olacak.

KAYIP ÇOCUK DÜZENLEMESÄ°

Kaybolan çocuklarÄ±n bulunmasÄ± amacÄ±yla polis, sulh ceza hakiminin ya da gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazÄ±lÄ± ya da sonradan yazÄ±lÄ± hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayÄ±p çocuÄŸa ya da baÅŸkasÄ±na ait olmakla birlikte kayÄ±p çocuk tarafÄ±ndan kullanÄ±lan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletiÅŸimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini deÄŸerlendirebilecek. Bir aylÄ±k bu karar bir defaya mahsus bir ay daha uzatÄ±labilecek.

ELE GEÇEN SÄ°LAH POLÄ°S VE ASKERE

Terör ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde iÅŸlenen ya da kaçakçÄ±lÄ±k suçlarÄ± kapsamÄ±nda el konulan, milli savunma ya da iç güvenlik hizmetleriyle doÄŸrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasÄ±na gerek bulunmamasÄ± halinde bunlar TSK, Emniyet, Jandarma ya da Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na tahsis edilebilecek. Bu tahsis bölgenin en büyük mülki amiri tarafÄ±ndan soruÅŸturma evresinden hakim ya da kovuÅŸturma evresinde mahkemeden talep edilebilecek.

Askerlik hizmetinin gerektirdiÄŸi görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu emsalleri arasÄ±nda üstün baÅŸarÄ± gösteren erbaÅŸ ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamÄ±ÅŸ olanlara 3 gün fazla izin verilecek.

‘KARA HARP’E GÄ°RECEK

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne baÄŸlanan Kara, Deniz ve Hava Harp OkullarÄ± ile Astsubay Meslek Yüksek okullarÄ±nda öÄŸrenci alÄ±m ÅŸartlarÄ± deÄŸiÅŸti. Buna göre kadÄ±n adaylar bu yÄ±l sadece Kara Harp Okulu’na baÅŸvuruda bulunabilecekler.ÖSYM’nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 2017 ÖÄŸrenci Seçme ve YerleÅŸtirme (ÖSYS) KÄ±lavuzu’nda Milli Savunma Üniversitesi’nin öÄŸrenci alÄ±m ÅŸartlarÄ± da yer aldÄ±. Geçen yÄ±l harp okullarÄ±na ve astsubay meslek yüksekokullarÄ±na kadÄ±n ve erkek adaylar baÅŸvurabiliyordu. Bu sene yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kadÄ±nlar sadece kara harp okuluna baÅŸvurabilecek.

ASTSUBAY OKULLARI DA ALMAYACAK

KÄ±lavuzda Kara Harp Okulu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda “BaÅŸvuru koÅŸullarÄ± bayan ve erkek adaylar için aynÄ±dÄ±r” ifadesine yer verildi. Deniz ve Hava Kuvvetlerinde ise “Deniz, Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alÄ±nacaktÄ±r” denildi.Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek YüksekokullarÄ±na da kadÄ±n adaylar baÅŸvuramayacak. Geçen yÄ±l meslek yüksekokullarÄ±nÄ±n tamamÄ±nda baÅŸvuru ÅŸartÄ± “aday olmak isteyenler” ÅŸeklinde düzenlenirken bu yÄ±l üç okulda da “Kara, Hava, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna sadece erkek adaylar baÅŸvuru yapabilmektedir” denildi. (Gamze KOLCU/ANKARA)

KHK’lara göre:

-63 kurumdan 8.390 kiÅŸi kamudan ihraç edildi.

-ÇeÅŸitli kurumlardan çok sayÄ±da kiÅŸi de göreve iade edildi.

-Daha önce kapatÄ±lan 11 gazete 679 numaralÄ± kararname ile yeniden açÄ±ldÄ±.

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 83 dernek kapatÄ±ldÄ±.