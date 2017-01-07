O talimata uymayanlar vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak

Resmi Gazetede yayÄ±nlanan yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnameye gÃ¶re yabancÄ± Ã¼lkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, "yurda dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uymadÄ±klarÄ± halinde vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince hakkÄ±nda soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yürütülen ve yabancÄ± ülkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, "Yurda dön" ilanÄ±na raÄŸmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaÅŸlÄ±ktan çÄ±karÄ±labilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 680 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) göre, valinin teklifi ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n uygun görmesi halinde, 442 sayÄ±lÄ± Köy Kanunu kapsamÄ±nda görevden iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ güvenlik korucularÄ± operasyonel faaliyetler maksadÄ±yla tekrar göreve çaÄŸrÄ±labilecek. AyrÄ±ca, gönüllü güvenlik korucularÄ± da aynÄ± usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilecek. Bu ÅŸekilde görevlendirilenler, harcÄ±rah ve ek tazminat alabilecek. Bu ödemeler dolayÄ±sÄ±yla her ne ad altÄ±nda olursa olsun kamudan aldÄ±klarÄ± ödemelerden kesinti yapÄ±lamayacak.

5237 sayÄ±lÄ± Türk Ceza Kanunu'nun; "Devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak" baÅŸlÄ±klÄ± 302'nci maddesi, "AnayasayÄ± ihlal" baÅŸlÄ±klÄ± 309'uncu maddesi, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast ve fiili saldÄ±rÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± 310'uncu maddesi, "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suç" baÅŸlÄ±klÄ± 311'inci maddesi, "Hükümet karÅŸÄ± suç" baÅŸlÄ±klÄ± 312'nci maddesi, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karÅŸÄ± silahlÄ± isyan" baÅŸlÄ±klÄ± 313'üncü maddesi, "SilahlÄ± örgüt" baÅŸlÄ±klÄ± 314'üncü maddesi ve "Silah saÄŸlama" baÅŸlÄ±klÄ± 315'inci maddesinde yazÄ±lÄ± suçlar nedeniyle hakkÄ±nda soruÅŸturma veya kovuÅŸturma yürütülen ve yabancÄ± ülkede bulunmasÄ± nedeniyle kendisine ulaÅŸÄ±lamayan vatandaÅŸlar, bu durumun soruÅŸturma aÅŸamasÄ±nda cumhuriyet savcÄ±sÄ± veya kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda mahkeme tarafÄ±ndan öÄŸrenilmesinden itibaren bir ay içinde vatandaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n kaybettirilmesi amacÄ±yla BakanlÄ±ÄŸa bildirilecek.

BakanlÄ±kça Resmi Gazetede yapÄ±lan "Yurda dön" ilanÄ±na raÄŸmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu kiÅŸilerin Türk vatandaÅŸlÄ±klarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±n teklifi ve Bakanlar Kurulu kararÄ±yla kaybettirilebilecek..