Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/01/2017 08:14

Irak'Ä±n kuzeyindeki 11 PKK hedefi bombalandÄ±

kandil

TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlere ait 11 hedefi bombaladÄ±

TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasÄ±nda Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ± ile hava harekatÄ± düzenlenmiÅŸ, bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduÄŸu sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±nak) ateÅŸ altÄ±na alÄ±narak imha edilmiÅŸtir. Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±mÄ±z emniyetle üslerine dönmüÅŸlerdir.    

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