Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristlerin kaldÄ±ÄŸÄ± evin sahibi Irak'a kaÃ§mÄ±ÅŸ

Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda yeni detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2 kiÅŸinin ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristlerin olaydan 1 hafta Ã¶nce Ä°zmir'e geldiÄŸi ve kaldÄ±klarÄ± evin sahibinin ise 1 Ocak'ta Irak'a kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Ä°zmir Adliyesi'nde 2 kiÅŸiyi ÅŸehit eden teröristlerden birinin parmak izinden K.MaraÅŸ Elbistan nüfusuna kayÄ±tlÄ± olduÄŸu belirlendi. Ä°ki teröristin Suriye'den Mardin'e, 28 AralÄ±k'ta da Ä°zmir'e geldiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan iki aracÄ± satÄ±n alan teröristlerin kaldÄ±ÄŸÄ± evin sahibi A.K.'nÄ±n 1 Ocak'ta Hakkâri'den Irak'a gittiÄŸi tespit edildi. Ä°zmir Adliyesi'ne yönelik terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. PKK'nÄ±n 'özel kuvvetler' biriminde eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen iki terörist Suriye'den önce Mardin'e geldi.

BORNOVA'DAN EV KÄ°RALADILAR

28 AralÄ±k'ta Ä°zmir'e geçen teröristler Bornova'da, KÄ±zÄ±lay Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 20 adresinde bir daire kiraladÄ±. Evin sahibi A.K., teröristler için iki araç satÄ±n aldÄ±.

ARAÇ Ä°ÇÄ°N 12 BÄ°N TL ÖDEDÄ°

BombalÄ± saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan 09 HL 613 plakalÄ± araca 11 bin, kaçÄ±ÅŸ için kullanÄ±lacak 45 LV 414 plakalÄ± araca 12 bin lira ödendi. A.K., ruhsatlarÄ± üzerine aldÄ±ÄŸÄ± araçlarÄ± teröristlere teslim etti.

TERÖRÄ°STLERDEN BÄ°RÄ° YOLUN KARÅžISINDA Ä°NDÄ°

Teröristlerden biri, yolun karÅŸÄ±sÄ±nda içinde roketatar ve el bombalarÄ± bulunan biri gitar çantasÄ± iki çantayla indi. DiÄŸeri, araçla adliye giriÅŸinde polis noktasÄ±nÄ±n önünde polis motosikletine çarptÄ±. Terörist araçtan inip kaçmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada trafik polisi Fethi Sekin havaya ateÅŸ açtÄ±.

KURÅžUNU BÄ°TTÄ°, DÖNMEYE ÇALIÅžIRKEN SIRTINDAN VURULDU

Polise ateÅŸ açan terörist, araçtaki bombayÄ± patlattÄ±. KarÅŸÄ± kaldÄ±rÄ±ma geçen teröristin peÅŸine düÅŸen Sekin, birini vurarak etkisiz hale getirdi. DiÄŸer teröristse çantadan roketatar ve bombalarÄ± çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Polis memuru Sekin kurÅŸunu bitince geri dönmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken sÄ±rtÄ±ndan vuruldu. DiÄŸer terörist polislerce öldürüldü.

ELBÄ°STAN NÜFUSUNA KAYITLI, ÜNÄ°VERSÄ°TE ÖÄžRENCÄ°SÄ°! 2 YIL ÖNCE PKK'YA KATILMIÅž

Adliyenin içine girmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirtilen teröristlerden birinin üzerinden 'Ali Altun' adÄ±na düzenlenmiÅŸ sahte kimlik çÄ±ktÄ±.KahramanmaraÅŸ Elbistan nüfusuna kayÄ±tlÄ± teröristin Dicle Üniversitesi öÄŸrencisi olduÄŸu ve 2015'te PKK'ya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ä°kinci teröristin de kimliÄŸi tespit edildi ancak kesinleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. PatlatÄ±lan bombanÄ±n ise 150 kilo olduÄŸu öÄŸrenildi.SaldÄ±rÄ±yla ilgili 18 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, inÅŸaat firmalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan A.K.'ya ait evde gerçekleÅŸtirilen aramada bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ele geçirildi. SaldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan araçlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ± belirlenen A.K.'nÄ±n 1 Ocak'ta Hakkâri Esendere SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Irak'a geçtiÄŸi kameralardan tespit edildi.