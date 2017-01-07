Florida HavalimanÄ±'nÄ± kana bulayan saldÄ±rgan asker Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼n ABD'nin Florida HavalimanÄ±'nda 5 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenin ABD ordusunda gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bir asker olduÄŸu belirlendi.

FORT Lauderdale-Hollywood UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nÄ± kana bulayan 26'li yaÅŸlardaki saldÄ±rgan Esteban Santiago'nun, saldÄ±rÄ±da kullandÄ±ÄŸÄ± silahÄ± bagajÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. HavalimanÄ±nÄ± kana bulayan 26'li yaÅŸlardaki saldÄ±rgan Esteban Santiago'nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptÄ±ÄŸÄ± ve Irak'ta bulunduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

BAGAJDAN SÄ°LAHI ÇIKARDI, SAÄžA SOLA ATEÅž AÇTI

Alaska'dan, Kanada baÄŸlantÄ±lÄ± olarak Florida'ya gelen Santiago, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadelerine göre, Terminal 2'de bagajÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra tuvalete gitti. Burada bagajÄ±ndan, check-in iÅŸlemini yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± silahÄ± çÄ±karan saldÄ±rgan hedef gözetmeksizin saÄŸa sola ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±.

5 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

HavalimanÄ±nda büyük bir kaosa yol açan olay sÄ±rasÄ±nda yolcular kendilerini koruyabilmek için apron da dahil deÄŸiÅŸik yerlere kaçÄ±ÅŸÄ±rken, 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, yaralanan 8 kiÅŸi de hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

SALDIRGAN ABD ORDUSUNDA GÖREV ALMIÅž BÄ°RÄ°

Daha önce ABD ordusunda görev yaptÄ±ÄŸÄ± ve Irak'ta bulunduÄŸu kaydedilen Santiago'nun, Florida'ya Alaska'dan geldiÄŸi ve bagaj alÄ±mÄ± esnasÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirtildi. Yetkililer Santiago'nun, Alaska'dan uçaÄŸa bindiÄŸi sÄ±rada silahÄ±nÄ± beyan etmiÅŸ olduÄŸunu, içinde silah olan bagajÄ±n uçaÄŸÄ±n kargo bölümünde taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±ndan buna izin verildiÄŸini belirttiler.