Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/01/2017 12:13

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ABD konusunda haklÄ± Ã§Ä±ktÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n "ABD PKK'ya silah ve mÃ¼himmat yardÄ±mÄ±nda bulunuyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ABD'nin terÃ¶ristlere hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kurslar verdiÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Mehmetçik, Suriye ve Irak'ta bölücü örgüt PKK'ya üst üste darbeler indirirken, Türkiye'nin müttefiÄŸi olduklarÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getiren ülkeler hainleri ayakta tutabilmek için elinden geleni ardÄ±na koymuyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "ABD tarafÄ±ndan PKK'ya silah desteÄŸi veriliyor" açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bu ülkenin örgüte önemli ölçüde mühimmat, eÄŸitim, üniforma desteÄŸi verdiÄŸi de net bir biçimde ortaya çÄ±ktÄ±.

"TERÖR AKADEMÄ°SÄ°"

Hatay ve Kilis'in sÄ±nÄ±r komÅŸusu olan Suriye'nin Afrin bölgesinde bölücü örgüt PKK adÄ±na 'terör akademisi' kurulduÄŸu, birçok ülkeden gelen teröristlerin bu kampta eÄŸitildiÄŸi güvenlik güçleri tarafÄ±ndan belirlendi. ABD'lilerin de bunda etkili olduklarÄ± bildirildi.

BAÅžBAKAN YILDIRIM'A VERÄ°LEN RAPOR: 'MODERN ORDU' KURULABÄ°LÄ°R

Örgütün Irak sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Kandil'de bulunan üst düzey elebaÅŸlarÄ±nÄ±n her birinin farklÄ± bölgelere gönderildikleri tespit edildi. Örgütün, Suriye'de güç haline gelmek için çok sayÄ±da terörist yetiÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±, bunun için yabancÄ± ülkelerden de önemli ölçüde destek aldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±.Ä°stihbarat birimleri tarafÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sunulan raporda, geçen yÄ±l PKK'ya verilen silahlarla 'modern bir Ordu' kurulabileceÄŸi bilgisi de yer aldÄ±. PKK'nÄ±n, sözde kantonlara inen hafif ve aÄŸÄ±r silahlar ile birlikte, önemli miktarda cephaneyi Münbiç-El Bab-Afrin hattÄ±na naklettiÄŸi gelen bilgiler arasÄ±nda.

ABD HIZLANDIRILMIÅž KURSLAR VERÄ°YOR

Silah eÄŸitiminin de ABD'liler tarafÄ±ndan "hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±sa dönem kurslar" biçiminde verildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. PKK'ya verilen silahlar arasÄ±nda uçaksavarlar, Dockalar, KalaÅŸnikof, Dragunov ve G- 3 otomatik piyade tüfekleri yer alÄ±yor.

TERÖRÄ°STLER Ä°Åž BAÅžINDA

Türkçe KonuÅŸan Ülkeler UluslararasÄ± gazeteciler DerneÄŸi (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi, Suriye'de oluÅŸturulan sözde Polis Özel Kuvvetleri Birimleri'nin (HAT-Héza AsayiÅŸa Taybet) fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Dernek BaÅŸkanÄ± Güngör Yavuzaslan "ABD sadece silah ve mühimmat desteÄŸi deÄŸil PKK'ya savaÅŸ eÄŸitimi de veriyor. Sözde kantonlarÄ±nda bu unsurlar iÅŸbaÅŸÄ±nda" dedi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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